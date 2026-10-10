Bidoni pieni di marijuana sequestrati sui Monti Lattari

sequestrati anche 41 proiettili di diverso calibro, 18 dei quali compatibili con fucili AK-47

Un deposito sotterraneo di marijuana è stato scoperto dai carabinieri a Gragnano, nel Napoletano, durante un servizio di controllo nell'area dei Monti Lattari. I militari hanno recuperato complessivamente 74 chili di sostanza stupefacente, nascosti all'interno di bidoni interrati, e sequestrato anche 41 proiettili di diverso calibro, 18 dei quali compatibili con fucili AK-47.Il ritrovamento è avvenuto nell'ambito dell'operazione Continuum Bellum IV, alla quale hanno partecipato i carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia e lo Squadrone Eliportato Cacciatori Carabinieri Calabria.Le ricerche nella località Franche di SottoLe attività si sono concentrate nella zona di Franche di Sotto, dove i militari hanno passato al setaccio il territorio alla ricerca di eventuali nascondigli utilizzati per occultare droga o altro materiale illecito.Durante le verifiche, alcuni elementi sospetti hanno spinto i carabinieri a scavare in più punti del terreno. Sotto la superficie sono così emersi diversi bidoni contenenti pacchi di marijuana essiccata, per un peso complessivo di 74 chilogrammi.Nel corso della stessa operazione sono stati trovati anche 41 proiettili di vario calibro. La presenza del munizionamento, insieme al quantitativo di stupefacente, costituisce un ulteriore elemento al centro degli accertamenti investigativi.Droga e munizioni sotto sequestroAl termine dell'intervento, la marijuana e i proiettili sono stati sequestrati. I carabinieri proseguono le indagini per risalire a chi abbia nascosto il materiale e chiarire se il deposito fosse collegato a una rete più ampia di distribuzione della droga.I Monti Lattari sono da tempo interessati da attività di contrasto alle coltivazioni e ai traffici di marijuana. L'operazione si inserisce nei controlli condotti dalle forze dell'ordine per individuare depositi clandestini e ricostruire i canali di approvvigionamento e distribuzione degli stupefacenti.