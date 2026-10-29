L'ASSALTO Bastonato dai tifosi avversari, piccoli progressi per Mario

L’aggiornamento rappresenta un segnale positivo per la famiglia e per le tante persone che stanno manifestando sostegno e affetto

Arrivano segnali di miglioramento per Mario Spedaliere, anche se le sue condizioni restano critiche e il giovane non è ancora fuori pericolo. A comunicarlo è stata la sorella attraverso un messaggio pubblicato sui social, nel quale ha ringraziato tutti coloro che stanno dimostrando vicinanza alla famiglia.«Buonasera, mio fratello sta combattendo da vero guerriero, oggi ci sono stati ulteriori passi in avanti. Mario sta dimostrando di potercela fare nonostante non sia uscito ancora fuori pericolo, vi ringrazio sempre per la vicinanza».Con queste parole, la sorella di Mario Spedaliere ha aggiornato sui social quanti stanno seguendo con apprensione la situazione del giovane. Il messaggio riferisce di nuovi progressi, che alimentano la speranza dei familiari, pur in un quadro che resta delicato.Miglioramenti, ma resta una situazione criticaL’aggiornamento rappresenta un segnale positivo per la famiglia e per le tante persone che stanno manifestando sostegno e affetto. La sorella ha descritto Mario come un vero guerriero, sottolineando la sua capacità di continuare a lottare nonostante le difficoltà.Al momento, tuttavia, non è ancora possibile parlare di pericolo superato. La stessa famiglia ha ribadito che la situazione rimane critica e che il percorso resta ancora complesso.Il sostegno alla famigliaIl messaggio si chiude con un ringraziamento rivolto a quanti stanno facendo sentire la propria vicinanza in queste ore difficili.La famiglia continua a seguire l’evoluzione delle condizioni di Mario, mentre la comunità resta in attesa di ulteriori aggiornamenti, aggrappata alla speranza che i progressi registrati possano proseguire.