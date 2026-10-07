Banconote per 400mila euro: maxi-sequestro di falsi

Gli investigatori riconducono le tecniche utilizzate a quelle attribuite al cosiddetto “Napoli Group”, nome con cui viene indicato un circuito criminale noto per la produzione

Oltre 12mila banconote contraffatte, per un valore nominale complessivo vicino ai 400mila euro, sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un’indagine sulla produzione e sulla possibile messa in circolazione di denaro falso. Tre persone sono state arrestate durante una perquisizione eseguita il 29 settembre dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli e del Nucleo Speciale Polizia Valutaria di Roma.L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Napoli, Sezione III Criminalità Economica, ha consentito secondo gli investigatori di individuare una struttura organizzata su due diversi luoghi di lavorazione. Il sistema avrebbe seguito una vera e propria catena produttiva: una prima fase in una tipografia situata nei pressi dell’aeroporto di Capodichino, quindi il trasferimento del materiale in un secondo laboratorio, nel quartiere Chiaia, dove le banconote sarebbero state sottoposte alle operazioni finali di rifinitura.Gli investigatori riconducono le tecniche utilizzate a quelle attribuite al cosiddetto “Napoli Group”, nome con cui viene indicato un circuito criminale noto per la produzione di banconote false di elevata qualità e con una capacità di distribuzione anche oltre i confini nazionali.Il laboratorio di ChiaiaNel corso dell’intervento, all’interno del laboratorio sono state individuate banconote contraffatte nei tagli da 20 e 50 euro. Il quantitativo complessivo supera le 12mila unità e il valore facciale si aggira sui 400mila euro. Secondo l’ipotesi investigativa, il denaro sarebbe stato destinato all’immissione nel circuito commerciale.La Guardia di Finanza ha inoltre sequestrato una serie di apparecchiature utilizzate nelle diverse fasi della lavorazione. Tra queste figurano stampanti digitali, una plastificatrice, una taglierina e una stampante per etichette, oltre a computer, supporti informatici e telefoni cellulari.Non c’erano soltanto banconote già completate. Gli investigatori hanno trovato anche centinaia di fogli sui quali erano riprodotte imitazioni delle filigrane, migliaia di supporti adesivi destinati alla realizzazione degli elementi di sicurezza, strisce olografiche contraffatte, rotoli di foil e altro materiale ritenuto funzionale alla fase di completamento delle banconote.Anche materiale per documenti falsiDurante le operazioni sono emersi ulteriori elementi che hanno ampliato il quadro dell’indagine. Nel laboratorio era presente materiale apparentemente destinato alla falsificazione di documenti di identità.Tra i reperti sequestrati figurano prove di stampa delle copertine dei passaporti italiani e riproduzioni degli ologrammi utilizzati sulle carte d’identità elettroniche. Acquisite anche fatture relative all’acquisto di macchinari e prodotti per l’attività tipografica ed editoriale.Nel corso della perquisizione sono stati infine sequestrati alcuni orologi e monili, mentre gli investigatori stanno valutando la loro eventuale provenienza e il collegamento con l’attività oggetto dell’inchiesta.I tre arrestati, tutti con precedenti specifici per episodi di falsificazione monetaria, sono stati condotti nella casa circondariale di Napoli-Poggioreale e messi a disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli.Il 2 ottobre il gip ha convalidato gli arresti. Le indagini proseguono per ricostruire l’organizzazione dell’attività, individuare eventuali ulteriori persone coinvolte e chiarire la destinazione delle banconote che, secondo l’ipotesi degli investigatori, erano pronte per essere immesse nella circolazione.