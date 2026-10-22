Avvocatessa investita in pieno da auto pirata

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle condizioni della donna, oltre alle ferite riportate alle gambe

Un investimento con fuga del conducente si è verificato nel pomeriggio a Battipaglia, dove un’avvocatessa è stata travolta da un’automobile mentre si trovava in strada. L’incidente è avvenuto in pieno centro, in una traversa di via Mazzini.La donna ha riportato ferite alle gambe ed è rimasta sull’asfalto dopo l’impatto. Il conducente del veicolo, invece di fermarsi per prestarle soccorso, si sarebbe allontanato rapidamente, facendo perdere le proprie tracce.Secondo le prime informazioni, l’auto coinvolta sarebbe una Fiat 500 L. Saranno gli accertamenti investigativi a consentire di ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare le circostanze della fuga.La donna allerta le forze dell’ordineDopo l’investimento, è stata la stessa avvocatessa ad allertare le forze dell’ordine. Gli investigatori hanno quindi avviato le attività necessarie per risalire all’identità del conducente e ricostruire quanto accaduto nel tratto stradale interessato.Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle condizioni della donna, oltre alle ferite riportate alle gambe.Al vaglio le telecamere di sorveglianzaUn elemento importante per le indagini potrebbe arrivare dai sistemi di videosorveglianza presenti nel centro cittadino. Gli investigatori stanno verificando se le telecamere abbiano ripreso le fasi dell’investimento oppure il passaggio della Fiat 500 L prima e dopo l’incidente.Le immagini, se disponibili e utili, potrebbero contribuire a identificare il veicolo e a ricostruire il percorso seguito dopo l’impatto.Le ricerche proseguono per individuare il conducente che si è allontanato senza prestare soccorso. Saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a chiarire le responsabilità e gli eventuali profili di reato legati all’accaduto.