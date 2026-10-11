Auto nella voragine, evacuato l'intero palazzo

Per i residenti evacuati, l’emergenza si è tradotta anche nella necessità di trovare rapidamente una sistemazione alternativa

Paura e disagi nel quartiere Materdei, a Napoli, dopo il cedimento del terreno che ieri ha provocato l’apertura di una profonda voragine in vico della Neve. Per precauzione, le autorità hanno disposto l’evacuazione dello stabile interessato, facendo uscire dalle proprie abitazioni 12 famiglie, per un totale di 40 persone.La misura è stata adottata per tutelare l’incolumità degli abitanti, alla luce delle condizioni determinate dal cedimento. L’episodio ha coinvolto anche due veicoli: una moto e un’automobile sono finite nella voragine, che aveva un diametro di circa cinque metri.L’auto inghiottita dal cedimento, salvato il conducenteTra i momenti più drammatici dell’accaduto, il salvataggio di un uomo che si trovava all’interno dell’auto precipitata nel vuoto. A intervenire sono stati alcuni residenti della zona, che sono riusciti a metterlo in salvo.Il cedimento ha provocato forte apprensione tra chi vive nella strada e negli edifici vicini. La presenza di una voragine di queste dimensioni ha reso necessario adottare misure precauzionali, con l’allontanamento delle famiglie dallo stabile per evitare possibili rischi.Quaranta persone costrette a lasciare le proprie abitazioniPer i residenti evacuati, l’emergenza si è tradotta anche nella necessità di trovare rapidamente una sistemazione alternativa. Non tutti hanno potuto contare su una soluzione già disponibile: una parte delle famiglie ha trovato ospitalità presso parenti, mentre altri abitanti hanno trascorso la notte all’interno delle proprie automobili.Una situazione che evidenzia le difficoltà affrontate da chi, nel giro di poche ore, si è ritrovato impossibilitato a rientrare nella propria casa. L’evacuazione resta una misura disposta a tutela della sicurezza, mentre le famiglie attendono di poter conoscere le condizioni per un eventuale ritorno nelle abitazioni.La priorità resta la sicurezzaIl provvedimento di sgombero riguarda complessivamente 12 nuclei familiari e 40 persone. Dopo il cedimento in vico della Neve, l’attenzione è concentrata sulla sicurezza dello stabile e sulla possibilità di garantire condizioni adeguate per il rientro degli abitanti.Al momento, le informazioni disponibili non indicano quando le famiglie potranno tornare nelle proprie case. Per chi è stato costretto a lasciare l’abitazione, resta quindi l’incertezza sui tempi dell’emergenza e sulla sistemazione dei prossimi giorni.