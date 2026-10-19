Auto in fiamme sull'A16 nel Nolano

Dopo aver spento il rogo, i soccorritori hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area interessata dall’intervento

Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A16 Napoli-Bari, dove un’autovettura ha improvvisamente preso fuoco mentre era in marcia. L’episodio si è verificato intorno alle 17:20, nei pressi dell’uscita di Baiano, in provincia di Avellino.Ricevuta la segnalazione, sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Avellino, proveniente dalla sede centrale. I pompieri hanno raggiunto il veicolo e avviato le operazioni necessarie per contenere e spegnere l’incendio.Fiamme domate e area messa in sicurezzaDopo aver spento il rogo, i soccorritori hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area interessata dall’intervento, completando le operazioni per evitare ulteriori rischi.A bordo dell’automobile si trovavano quattro persone, tutte con difficoltà uditive. Il gruppo proveniva dalla Sicilia ed era diretto a Roma, città in cui gli occupanti risiedono.Nonostante l’incendio abbia coinvolto il mezzo durante il viaggio, nessuno dei quattro passeggeri ha riportato ferite. Non sono stati segnalati neppure danni ad altri veicoli o a beni presenti nella zona.Nessun ferito nell’incendioL’intervento dei Vigili del Fuoco si è concluso senza conseguenze per le persone coinvolte. Resta l’apprensione per quanto accaduto lungo un’importante arteria autostradale, ma il bilancio dell’episodio è fortunatamente privo di feriti.Le operazioni dei pompieri hanno consentito di spegnere le fiamme e ripristinare condizioni di sicurezza nell’area interessata dall’incendio.