Auto finisce contro il palo della luce e si ribalta

Restano da chiarire le circostanze che hanno portato alla perdita di controllo dell'auto

È finito in ospedale dopo un incidente autonomo avvenuto lungo la fondovalle Sabato, la strada che collega Benevento con il bivio di Ceppaloni. Protagonista un uomo residente a Benevento, che si trovava al volante di una Kia Sportage.Per cause ancora da accertare, il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo mentre percorreva la strada nel territorio di Casale Macabei. La Kia è uscita dalla propria traiettoria e ha urtato un palo dell’illuminazione pubblica. Subito dopo l’impatto, l’auto si è ribaltata.L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Benevento, un’ambulanza del presidio 118 Saut e gli agenti della polizia municipale.L’uomo è stato affidato ai sanitari e trasferito in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. È attualmente tenuto in osservazione, ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione e non sarebbe in pericolo di vita.Restano da chiarire le circostanze che hanno portato alla perdita di controllo della Kia. Gli agenti della polizia municipale di Benevento hanno effettuato i rilievi e stanno lavorando alla ricostruzione della dinamica dell’incidente.