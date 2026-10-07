Auto con mamma e figlio finisce in un canale

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e ad accertare eventuali responsabilità

Ancora un incidente all’altezza del pericoloso incrocio tra via Matteotti e via Gueglia, lungo viale della Repubblica, a Capaccio Paestum. L’ennesimo scontro si è verificato questa mattina e ha coinvolto una Fiat Punto e una Jeep.Ad avere la peggio sono stati una donna e il figlio di 11 anni, che viaggiavano a bordo della Jeep diretti a scuola. Dopo il violento impatto, il fuoristrada è finito nel canale consortile che costeggia la strada.Madre e figlio sono stati soccorsi e trasportati in ospedale per gli accertamenti del caso. Le loro condizioni non sarebbero tali da destare particolare preoccupazione.Illeso, invece, il giovane della zona che si trovava alla guida della Fiat Punto.Sul posto sono intervenuti i carabinieri, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e ad accertare eventuali responsabilità. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è anche quella del mancato rispetto dello stop.L’incrocio torna così al centro dell’attenzione per l’ennesimo episodio di cronaca stradale, riaccendendo le preoccupazioni sulla sicurezza di un tratto di strada già teatro in passato di diversi incidenti.