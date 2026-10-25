IL DRAMMA Mamma e figlio senza vita in casa

I vicini, non avendo più notizie dei due da giorni, hanno deciso di chiedere l’intervento delle forze dell’ordine

Tragedia a Ururi, in provincia di Campobasso, dove una donna di 90 anni e il figlio sono stati trovati senza vita nella loro abitazione di via Marina. A dare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa, insospettiti dal fatto di non vedere i due da diversi giorni. Sulla vicenda indagano i Carabinieri, con il coordinamento della Procura di Larino. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è quella di un omicidio seguito dal suicidio, ma la dinamica dei fatti resta ancora da accertare.La scoperta è avvenuta dopo che l’assenza prolungata della donna e del figlio ha destato preoccupazione tra i residenti della zona. I vicini, non avendo più notizie dei due da giorni, hanno deciso di chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.L’intervento dei Vigili del Fuoco e dei CarabinieriPer entrare nell’abitazione di via Marina è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno forzato la porta d’ingresso. Una volta all’interno, è stata fatta la tragica scoperta dei due corpi senza vita.Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire le circostanze della morte e stabilire che cosa sia accaduto all’interno dell’appartamento.Le indagini sono coordinate dalla Procura di Larino. Gli investigatori stanno raccogliendo gli elementi necessari per chiarire la sequenza degli eventi e individuare le cause dei decessi.L’ipotesi investigativa ancora da verificareTra le piste prese in considerazione dagli inquirenti figura quella secondo cui il figlio, indicato nelle prime informazioni come un uomo di 58 anni, avrebbe ucciso la madre per poi togliersi la vita.Si tratta, tuttavia, di un’ipotesi investigativa che dovrà trovare conferma attraverso gli accertamenti. Al momento non è possibile considerarla una ricostruzione definitiva dei fatti.Restano da chiarire le circostanze della tragedia e le cause della morte dei due familiari. Saranno gli esiti delle verifiche investigative e degli eventuali accertamenti medico-legali a fornire ulteriori elementi su quanto accaduto nell’abitazione di Ururi.