CRIMINALITA' Allarme dal benzinaio, rapine agli automobilisti in fila

I fatti si inseriscono nel contesto delle lunghe code registrate nei giorni scorsi presso diversi distributori

Rapine ai danni degli automobilisti in attesa di fare rifornimento, armi sceniche sequestrate e controlli rafforzati sul territorio. Cresce la preoccupazione per la sicurezza tra Casavatore, Arzano e Casoria. Il sindaco di Casavatore, Fabrizio Celaj, ha scritto al prefetto di Napoli, Michele di Bari, chiedendo la convocazione di un tavolo dedicato all’ordine pubblico e alla sicurezza. Intanto, la Prefettura ha prorogato fino al 23 aprile 2027 le zone a vigilanza rafforzata in diverse aree del territorio.La situazione nell’area nord di Napoli continua a destare attenzione, tra episodi di microcriminalità e interventi delle forze dell’ordine. A Casavatore, in particolare, sono state segnalate rapine ai danni di automobilisti in coda presso il distributore Q8 di viale Guglielmo Marconi, situato di fronte a una nota pasticceria.Casavatore, automobilisti nel mirino durante le attese al distributoreSecondo le segnalazioni circolate nelle ultime ore, alcuni automobilisti sarebbero stati presi di mira da rapinatori con il volto coperto da caschi integrali mentre aspettavano il proprio turno per fare rifornimento.La vicenda è stata rilanciata sui social dal deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha diffuso un video relativo all’episodio. Le circostanze delle presunte rapine restano da verificare.I fatti si inseriscono nel contesto delle lunghe code registrate nei giorni scorsi presso diversi distributori di Napoli e provincia, presi d’assalto da automobilisti preoccupati per possibili carenze di carburante. Le attese prolungate, con vetture ferme per molto tempo e conducenti talvolta costretti a scendere dall’abitacolo, potrebbero aver creato situazioni di maggiore vulnerabilità.Oltre ai disagi legati ai rifornimenti, emerge quindi il problema della sicurezza di chi si trova in coda, soprattutto nelle ore di maggiore affluenza.Di fronte alle segnalazioni, il sindaco Fabrizio Celaj ha deciso di rivolgersi al prefetto Michele di Bari per chiedere un confronto istituzionale e valutare le misure necessarie a rafforzare il controllo del territorio.Casoria, sequestrate tre pistole a salve senza tappo rossoUn altro episodio riguarda Casoria, dove i carabinieri della locale stazione hanno sequestrato tre pistole a salve, tutte prive del tappo rosso che consente di riconoscerle immediatamente come armi sceniche.Il ritrovamento è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio, in una traversa di via Duca d’Aosta. Le armi, una di calibro 6 e due di calibro 8, erano nascoste dietro alcuni bancali di legno, all’interno di una busta di plastica.Secondo quanto riportato, le pistole potrebbero essere state utilizzate per commettere rapine. Saranno gli accertamenti investigativi a chiarirne la provenienza e l’eventuale collegamento con episodi criminali.Arzano, arrestati due minorenni armatiAd Arzano, nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha arrestato due minorenni descritti come responsabili di episodi che avrebbero preso di mira distributori di carburante.L’intervento si inserisce in un quadro di attenzione per l’aumento delle segnalazioni di furti e rapine nell’area nord della provincia di Napoli, dove le forze dell’ordine sono impegnate in controlli e attività investigative.Vigilanza rafforzata prorogata fino ad aprile 2027Sul fronte della prevenzione, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto la proroga fino al 23 aprile 2027 delle zone a vigilanza rafforzata in alcune aree individuate per l’elevata incidenza di reati contro la persona e il patrimonio e di illeciti legati agli stupefacenti.Il provvedimento, firmato il 22 ottobre, riguarda diverse strade e piazze del territorio, comprese aree segnalate per fenomeni di spaccio.Tra le zone interessate figurano via Cristoforo Colombo, via Ignazio Silone, via Meucci, via Antonio Cardarelli, via Luigi Rocco, via Zanardelli e via Santa Giustina, oltre a via del Centenario e via Giuseppe Garibaldi.La vigilanza comprende inoltre via Napoli, via Atellana, via Montessori e il sottopasso della Circumvallazione esterna di Napoli, in corrispondenza della rotonda di Arzano. Sono incluse anche le intersezioni tra via Antonio Pecchia e via Sette Re, tra via Pecchia e via Giannone, nonché piazza Cimmino.L’obiettivo della proroga è rafforzare la presenza delle forze dell’ordine, prevenire nuovi episodi illeciti e aumentare la deterrenza nelle aree considerate più esposte.La richiesta di un coordinamento istituzionaleLa richiesta avanzata da Casavatore punta ora a portare la questione della sicurezza al centro di un confronto con la Prefettura e le forze dell’ordine. Le segnalazioni provenienti dai tre comuni delineano infatti criticità differenti, che spaziano dalle presunte rapine durante le attese ai distributori al ritrovamento di armi sceniche e agli interventi contro episodi di criminalità.Un eventuale tavolo sull’ordine pubblico potrebbe consentire di esaminare la situazione complessiva e valutare ulteriori iniziative di prevenzione e controllo, con particolare attenzione alle aree più frequentate e ai luoghi ritenuti maggiormente esposti al rischio di reati.