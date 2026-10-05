Assalto al portavalori con chiodi sull'asfalto e auto incendiate

Sul posto sono arrivate diverse pattuglie delle forze dell’ordine, in particolare della Polizia, impegnate nelle prime attività di messa in sicurezza dell’area

Paura e caos sull’autostrada A14 all’altezza di Foggia, dove una banda armata ha tentato di assaltare un furgone portavalori della Battistolli. L’azione è scattata nella zona del casello, nell’area industriale, e ha provocato il blocco della circolazione in entrambe le direzioni.Durante il colpo sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco. I proiettili, secondo le prime informazioni, non hanno raggiunto i vigilantes che si trovavano a bordo del mezzo blindato, rimasti illesi.Il piano della banda sarebbe però fallito. Il gruppo, composto da numerose persone e con i componenti a volto coperto, avrebbe quindi abbandonato la zona utilizzando una serie di contromisure per rallentare l’intervento delle forze dell’ordine e garantirsi la fuga.Sull’asfalto sono stati infatti sparsi numerosi chiodi, mentre quattro automobili sono state date alle fiamme. I veicoli incendiati e gli ostacoli disseminati sulla carreggiata hanno reso impossibile la normale circolazione e imposto la chiusura dell’autostrada in entrambi i sensi di marcia.Sul posto sono arrivate diverse pattuglie delle forze dell’ordine, in particolare della Polizia, impegnate nelle prime attività di messa in sicurezza dell’area e nella ricostruzione della dinamica dell’assalto.Intanto sull’A14 si è formata una lunga coda di veicoli. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire ogni fase dell’azione e individuare i responsabili, mentre restano da chiarire tutti i dettagli relativi al tentativo di rapina.