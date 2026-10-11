Raffica di proiettili contro auto in sosta nel Vesuviano

L’allarme è scattato nelle ore notturne, quando alla centrale operativa sono arrivate alcune segnalazioni relative all’esplosione di colpi di arma da fuoco

Una serie di colpi d’arma da fuoco nel cuore della notte ha riportato l’attenzione sulla sicurezza a Torre del Greco. A essere presa di mira è stata un’automobile parcheggiata in via Falanga, dove diversi proiettili sono stati esplosi contro una Lancia Musa in sosta nei pressi di alcuni stabili. L’episodio ha fatto scattare l’intervento dei carabinieri, ora impegnati a ricostruire la sequenza dei fatti e a individuare eventuali responsabili.L’allarme è scattato nelle ore notturne, quando alla centrale operativa sono arrivate alcune segnalazioni relative all’esplosione di colpi di arma da fuoco. I militari della sezione radiomobile della Compagnia di Torre del Greco, con sede in viale Carlo Alberto Dalla Chiesa, hanno raggiunto via Falanga e concentrato gli accertamenti all’altezza del civico 9.La zona interessata dall’episodio si trova a ridosso del centro cittadino ed è particolarmente conosciuta per la presenza, durante il giorno, di una delle aree mercatali più frequentate della città vesuviana. Una strada che nelle ore diurne è attraversata da residenti e frequentatori del mercato e che, durante la notte, è stata teatro dell’episodio su cui ora si concentrano le verifiche investigative.Diversi proiettili contro una Lancia MusaI primi rilievi eseguiti sul posto hanno permesso di individuare i segni di una serie di colpi esplosi contro una vettura parcheggiata lungo la strada. Si tratta di una Lancia Musa, lasciata in sosta nei pressi di alcuni edifici.A occuparsi degli approfondimenti sono anche i militari del Nucleo investigativo dei carabinieri di Torre Annunziata, intervenuti per effettuare gli accertamenti tecnici necessari a documentare quanto avvenuto.L’attenzione degli investigatori è rivolta innanzitutto alla ricostruzione dell’episodio: sarà necessario stabilire quanti colpi siano stati esplosi, da quale direzione siano partiti e in quali circostanze l’automobile sia stata raggiunta dai proiettili. Al momento, gli elementi disponibili non consentono di definire con certezza la dinamica dell’azione né di individuare il responsabile.Telecamere al vaglio degli investigatoriUn contributo importante alle indagini potrebbe arrivare dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. I carabinieri stanno infatti verificando la disponibilità di immagini registrate dalle telecamere installate nei pressi del luogo in cui sono stati esplosi i colpi.I filmati potrebbero aiutare a individuare eventuali persone presenti durante l’episodio, ricostruire i movimenti nelle fasi precedenti e successive agli spari e verificare la presenza di veicoli transitati lungo via Falanga nell’orario interessato.L’analisi delle immagini si affianca ai rilievi effettuati sulla vettura e agli altri elementi raccolti sul posto. L’obiettivo è ricomporre il quadro dell’accaduto attraverso riscontri concreti, evitando di lasciare aspetti della vicenda privi di chiarimento.Da chiarire il movente degli spariResta aperto soprattutto il nodo relativo alla possibile matrice dell’episodio. Gli investigatori dovranno stabilire se l’automobile sia stata colpita per una ragione legata al suo proprietario oppure se il gesto possa essere riconducibile ad altre circostanze. Al momento non sono stati resi noti elementi sufficienti per sostenere una specifica ipotesi.Le indagini proseguono quindi su più fronti, dalla ricostruzione della dinamica all’analisi delle immagini, fino alla ricerca di eventuali testimonianze utili. Saranno gli accertamenti dei carabinieri a chiarire se dietro la raffica di colpi esplosa in via Falanga vi sia un obiettivo preciso e a individuare chi abbia impugnato l’arma.Per ora, l’unico dato certo è il ritrovamento di diversi colpi diretti contro una vettura parcheggiata in strada. Un episodio che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e sul quale resta ancora da fare piena luce.