"Armi puntate contro la mia famiglia, ci hanno rapinati sull'Asse Mediano"

Tra i preziosi sottratti ci sarebbero le fedi della coppia e alcuni gioielli appartenuti alla suocera morta due anni fa

Una serata trascorsa in auto con la famiglia si è trasformata in pochi istanti in un momento di puro terrore per Alessia Quarto, conosciuta dal pubblico televisivo dopo la partecipazione a “C’è posta per te” nel 2022. La donna ha raccontato sui social di essere stata rapinata mentre percorreva l’Asse Mediano, descrivendo l’aggressione come un’esperienza che continua a lasciarle addosso paura e sgomento.Secondo il suo racconto, i malviventi avrebbero affiancato la vettura e mostrato una pistola attraverso il finestrino, intimando agli occupanti di consegnare gli oggetti preziosi che avevano con sé.La pistola al finestrinoQuarto ha spiegato di non essersi accorta immediatamente di ciò che stava accadendo. In quel momento era insieme al figlio Genny e, come raccontato nel video pubblicato sui social, stava cantando con lui.«Non mi ero accorta di niente, stavo cantando con mio figlio. Mi sono girata e mi sono ritrovata quest’uomo con il calcio della pistola vicino al finestrino», ha raccontato ancora sotto choc.La minaccia avrebbe costretto la famiglia a consegnare oro e altri oggetti di valore. Un bottino che, al di là della quantificazione economica, aveva per la donna soprattutto un peso personale.Portate via anche le fediTra i preziosi sottratti ci sarebbero infatti le fedi della coppia e alcuni gioielli appartenuti alla suocera di Alessia, morta due anni fa. Sarebbe stato portato via anche l’orologio di Emanuele.«Si sono presi tutto l’oro. Non è per la quantità in termini monetari, ma per il valore affettivo», ha spiegato la donna.Nel momento concitato della rapina, ha raccontato con amarezza e incredulità, i malviventi avrebbero preso persino una collana che non era autentica: «Volevano pure la collana falsa, manco i ladri sanno fare».La paura per il figlioA rendere ancora più drammatico l'episodio è stata la presenza del bambino nell’abitacolo. Alessia Quarto ha raccontato di aver temuto per la propria incolumità e soprattutto per quella del figlio.«Ho avuto una paura, mi stavo sentendo male. Neanche davanti a un bambino si sono fermati. Che schifo», ha detto.A distanza di tempo, la donna continua a descrivere quei momenti con evidente turbamento: «Mi sento male a raccontarlo. Siamo stati miracolati».Indagini sull’assaltoL’episodio riaccende l’attenzione sui rischi per gli automobilisti lungo l’Asse Mediano, in particolare nei punti in cui il traffico impone rallentamenti e nelle vicinanze degli svincoli.La dinamica della rapina dovrà ora essere ricostruita nei dettagli e saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a dover chiarire come sia stato organizzato l’assalto e a individuare i responsabili.