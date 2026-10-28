AMBIENTE Apecar contraffatta trasporta rifiuti nella Terra dei Fuochi

Dagli accertamenti è emerso che il trasporto sarebbe avvenuto senza alcuna autorizzazione

Proseguono i controlli nella Terra dei Fuochi. A Sant’Arpino, in provincia di Caserta, un 33enne del posto è stato denunciato a piede libero dai carabinieri per presunti reati ambientali e falso. L’uomo è stato fermato mentre era alla guida di un’Ape Car a tre ruote, sulla quale trasportava rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, senza le necessarie autorizzazioni.L’operazione è stata condotta nel pomeriggio di ieri dai carabinieri della Stazione di Orta di Atella, con il supporto dei militari del Nucleo Forestale di Marcianise.Rifiuti trasportati senza autorizzazioneDurante i controlli, i militari hanno intercettato il 33enne alla guida del mezzo carico di rifiuti speciali. Dagli accertamenti è emerso che il trasporto sarebbe avvenuto senza alcuna autorizzazione.Le verifiche sul veicolo hanno inoltre permesso di rilevare un’alterazione del numero di telaio, elemento che ha fatto scattare ulteriori approfondimenti.Documento d’identità contraffattoNel corso dell’attività, l’uomo ha esibito un documento d’identità che, secondo quanto accertato dai carabinieri, sarebbe risultato contraffatto perché privo del microchip.Per il 33enne sono state formulate le ipotesi di reato di gestione non autorizzata di rifiuti, ricettazione e uso di documento falso.Mezzo e carico sequestratiAl termine dell’intervento, i carabinieri hanno proceduto al sequestro penale sia dell’Ape Car sia dell’intero carico di rifiuti.Il veicolo e il materiale sono stati affidati a una depositeria autorizzata, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire la provenienza dei rifiuti e verificare eventuali ulteriori responsabilità.L’operazione rientra nell’attività di controllo del territorio e di contrasto agli illeciti ambientali nella Terra dei Fuochi, area da tempo interessata da fenomeni di abbandono e gestione irregolare dei rifiuti.