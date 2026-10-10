Ancora maltempo, prorogata l'Allerta Meteo

A questo elemento si aggiunge la saturazione dei suoli provocata dalle piogge recenti, che può favorire l’innesco di smottamenti e altre criticità

La perturbazione che sta interessando la Campania continua a provocare precipitazioni diffuse e persistenti. Le piogge cadute nelle ultime 72 ore hanno contribuito ad aumentare la saturazione dei terreni, facendo crescere il rischio di fenomeni idrogeologici. Per questo la Protezione civile regionale ha deciso di prorogare l’allerta meteo attualmente in vigore fino alle ore 15 di domani, domenica 11 ottobre.

La decisione è stata presa sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale, che ha esaminato non soltanto le condizioni atmosferiche previste, ma anche gli effetti delle precipitazioni già registrate e le possibili conseguenze sul territorio.

Temporali ancora intensi, miglioramento dalla serata

Per la giornata odierna sono attesi ulteriori rovesci e temporali, localmente intensi. I fenomeni dovrebbero perdere gradualmente forza a partire dalla serata, con una conseguente rimodulazione dei livelli di allerta.

Dalle ore 15 di oggi, infatti, il livello passerà al giallo anche nelle zone attualmente interessate dall’allerta arancione. La proroga resta comunque valida fino alle 15 di domenica, quando sarà possibile valutare l’evoluzione delle condizioni meteorologiche e del quadro di rischio.

L’avviso è stato trasmesso ai Comuni dalla Sala Operativa Unificata regionale, che ha richiamato l’attenzione sulle possibili criticità legate alla persistenza delle precipitazioni.

Allagamenti, fiumi sotto osservazione e rischio frane

Tra gli effetti possibili vengono indicati allagamenti, esondazioni e superamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua. L’acqua potrebbe inoltre riversarsi sulle sedi stradali, dando origine a ruscellamenti e situazioni di difficoltà per la circolazione.

Non viene escluso neppure il rischio di caduta massi e frane, soprattutto nelle aree in cui i terreni risultano più fragili o già compromessi dalle piogge dei giorni precedenti.

La situazione richiede particolare attenzione proprio perché, dopo precipitazioni prolungate, il terreno può avere una capacità ridotta di assorbire nuova acqua. Anche fenomeni temporaleschi di durata limitata possono quindi produrre conseguenze significative in alcune aree.

Massima attenzione nelle zone colpite dagli incendi

La Protezione civile ha invitato le amministrazioni locali a mantenere attivi i Centri operativi comunali e a seguire con particolare cautela l’evoluzione del rischio idrogeologico.

Un richiamo specifico riguarda i territori attraversati dagli incendi nei mesi scorsi. Il passaggio del fuoco può infatti compromettere la copertura vegetale e rendere alcuni versanti più vulnerabili al dilavamento e ai movimenti del terreno.

A questo elemento si aggiunge la saturazione dei suoli provocata dalle piogge recenti, che può favorire l’innesco di smottamenti e altre criticità.

Le raccomandazioni per i cittadini

Durante il periodo di allerta è opportuno prestare attenzione agli spostamenti, evitare di attraversare sottopassi allagati o tratti stradali invasi dall’acqua e non sostare in prossimità di corsi d’acqua o versanti instabili. È inoltre importante seguire gli aggiornamenti diffusi dai Comuni e dagli organismi di Protezione civile, soprattutto nelle aree maggiormente esposte al rischio idrogeologico.

La proroga dell’allerta punta a mantenere alta la vigilanza mentre la perturbazione si allontana e il territorio deve ancora fare i conti con gli effetti delle precipitazioni accumulate nelle ultime giornate.