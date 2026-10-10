Alimenti in pessime condizioni, sequestro da 800 chili

Gli accertamenti si sono poi concentrati sulla posizione dei dipendenti: dei nove lavoratori presenti, sette sarebbero risultati impiegati senza un contratto

Ottocento chili di prodotti alimentari conservati in condizioni inadeguate e sette dipendenti senza un regolare contratto su nove presenti in azienda. È quanto emerso da un controllo eseguito giovedì 8 ottobre a Santa Maria la Fossa, in provincia di Caserta, nell'ambito di un'operazione volta a tutelare la salute pubblica e verificare il rispetto delle norme sul lavoro.L'ispezione ha interessato un'attività specializzata nella lavorazione e nella commercializzazione di prodotti alimentari. All'intervento hanno partecipato i carabinieri della Stazione di Grazzanise, insieme ai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Operativo Ecologico, con il supporto del personale dell'Asl di Caserta.Alimenti in cattivo stato e irregolarità sul lavoroNel corso delle verifiche sono stati individuati circa 800 chili di alimenti in pessime condizioni di conservazione. Gli accertamenti si sono poi concentrati sulla posizione dei dipendenti: dei nove lavoratori presenti, sette sarebbero risultati impiegati senza un contratto regolare.Le ispezioni hanno inoltre fatto emergere diverse violazioni delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro. In particolare, sarebbero mancati il documento di valutazione dei rischi, la sorveglianza sanitaria obbligatoria e la formazione dei dipendenti.Attività sospesa e sanzioni per oltre 44mila euroAl termine dell'operazione, il legale rappresentante dell'azienda è stato denunciato all'autorità giudiziaria per le irregolarità contestate. È stata inoltre disposta la sospensione dell'attività.Il bilancio economico dei provvedimenti comprende sanzioni amministrative per 35.580 euro e ammende pari a ulteriori 8.827,80 euro, per un totale di 44.407,80 euro.L'intervento rientra nelle attività di controllo finalizzate a contrastare il lavoro sommerso e a verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle disposizioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.