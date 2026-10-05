Agguato con le mazze di ferro, in tre rapinano auto da 100mila euro

Il conducente ha riportato alcune escoriazioni al volto e al piede sinistro

Un’Audi SQ5 nera del valore di circa 100mila euro è stata al centro di un’aggressione avvenuta nella notte a San Nicola la Strada, nel Casertano. Tre persone, con il volto coperto e vestite di scuro, avrebbero assalito la vettura utilizzando delle mazze di ferro e costretto le due persone che si trovavano a bordo ad abbandonarla.L’episodio si è verificato in via Pertini. Alla guida c’era il proprietario dell’Audi, un 32enne del Casertano, mentre sul sedile passeggero viaggiava una donna di 27 anni, anche lei residente nella provincia di Caserta.L’assalto all’AudiSecondo la prima ricostruzione, ancora oggetto di verifiche, i tre avrebbero affiancato l’Audi e avrebbero colpito con una mazza il vetro della portiera del conducente, mandandolo in frantumi.L’azione sarebbe proseguita con la costrizione, esercitata con la forza, nei confronti del 32enne e della 27enne, che sarebbero stati fatti scendere dall’abitacolo. Subito dopo gli aggressori si sarebbero allontanati, facendo perdere le proprie tracce nelle strade circostanti.Il conducente ha riportato alcune escoriazioni al volto e al piede sinistro. È stato medicato direttamente sul posto dal personale del 118, intervenuto dopo l’allarme lanciato dalle vittime.Le ricerche e il ritrovamento a MondragoneLa segnalazione al 112 ha fatto scattare l’intervento dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta. I militari hanno raccolto le prime testimonianze e avviato gli accertamenti per ricostruire ogni fase dell’aggressione.La svolta è arrivata nel corso della mattinata, quando l’Audi è stata individuata a Mondragone, in località Destra Volturno. La vettura è stata sequestrata e sarà sottoposta agli accertamenti tecnici necessari per cercare eventuali elementi utili all’indagine.Telecamere al setaccioI carabinieri stanno ora passando al setaccio le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti lungo le possibili vie percorse dagli aggressori. L’obiettivo è ricostruire il tragitto seguito dopo l’assalto e individuare anche il veicolo eventualmente utilizzato per allontanarsi dalla zona.Le indagini sono condotte dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta, con il supporto della Sezione Operativa e della Sezione Radiomobile del Reparto territoriale di Mondragone. L’attività investigativa prosegue sotto il coordinamento dell’autorità giudiziaria, già informata dell’accaduto.