Accoltellato 20enne, è in fin di vita

Sul caso sono già scattate le indagini della Polizia di Stato

È arrivato in ospedale in condizioni disperate, tanto che i medici hanno parlato di un quadro di imminente pericolo di vita. Ha appena vent’anni il ragazzo ricoverato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Villa Betania dopo essere rimasto ferito in circostanze ancora da ricostruire.Sul caso sono già scattate le indagini della Polizia di Stato. Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura di Napoli stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e, soprattutto, di individuare il luogo in cui il giovane sarebbe stato aggredito.Al momento non sono disponibili elementi ufficiali sulla dinamica del ferimento né sull’identità dell’eventuale aggressore. Il ragazzo, dopo essere stato soccorso, è stato condotto a Villa Betania, dove i sanitari ne hanno valutato immediatamente la gravità delle condizioni.La circostanza che il ventenne sia stato trasportato nella struttura sanitaria della zona orientale della città lascia aperta anche l’ipotesi che l’aggressione possa essere avvenuta proprio nell’area est di Napoli, ma si tratta di una ricostruzione ancora da verificare.Gli investigatori stanno quindi raccogliendo ogni elemento utile per stabilire dove e come sia avvenuto il ferimento, mentre proseguono gli accertamenti sulle condizioni del giovane.