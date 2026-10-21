Accoltella il marito durante una lite

La situazione ha richiesto l’intervento dei soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure all’uomo prima di trasferirlo in ospedale

Una lite domestica degenerata fino all’accoltellamento. È quanto accaduto durante la notte a Pago Veiano, in provincia di Benevento, dove un uomo è rimasto gravemente ferito nel corso di una discussione con la moglie.Secondo le prime informazioni, il confronto tra i due coniugi sarebbe diventato progressivamente più acceso, fino a trasformarsi in un episodio di violenza. Nel corso della lite, la donna avrebbe colpito il marito con una lama, raggiungendolo in due zone particolarmente delicate del corpo: l’addome e il torace.La situazione ha richiesto l’intervento dei soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure all’uomo prima di trasferirlo in ospedale. La donna, una 55enne originaria della Polonia, è stata invece arrestata con l’accusa di tentato omicidio.Il marito ricoverato al San Pio di BeneventoDopo l’aggressione, l’uomo è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale San Pio di Benevento. Le ferite riportate hanno reso necessario il ricovero e l’intervento dei sanitari per valutare la gravità delle sue condizioni.Il quadro clinico viene descritto come grave, anche se, secondo quanto emerso nelle prime informazioni, il paziente non sarebbe in pericolo di vita. I colpi all’addome e al torace hanno richiesto particolare attenzione da parte del personale medico.Restano da chiarire tutti i dettagli che hanno preceduto l’accoltellamento e le circostanze precise in cui si è verificata l’aggressione.Arrestata la moglie, indagano i carabinieriLa donna è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri, impegnati a ricostruire la dinamica della lite e ad accertare le responsabilità.Gli investigatori dovranno chiarire che cosa abbia innescato il litigio, come si sia arrivati all’uso dell’arma da taglio e quali siano stati i passaggi dell’aggressione. Gli accertamenti serviranno inoltre a definire il quadro complessivo dell’accaduto.La vicenda resta al vaglio dell’autorità giudiziaria: saranno gli sviluppi investigativi a fornire ulteriori elementi su quanto avvenuto nella notte a Pago Veiano.