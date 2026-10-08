A 16 anni nasconde 140 grammi di droga in casa

Quando i militari sono entrati, il ragazzo avrebbe cercato di disfarsi di parte della sostanza, lanciando verso il giardino

I genitori temevano che il figlio facesse uso di stupefacenti, ma non avrebbero mai immaginato che potesse avere in casa una quantità di droga compatibile, secondo gli investigatori, con un'attività di spaccio. A scoprirlo sono stati i carabinieri della Compagnia di Pozzuoli, intervenuti nell'abitazione del 16enne.Quando i militari sono entrati, il ragazzo avrebbe cercato di disfarsi di parte della sostanza, lanciando verso il giardino un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi.Altri 40 grammi trovati nella cameraLa perquisizione è proseguita all'interno dell'abitazione e ha portato al ritrovamento di altri 40 grammi di hashish nascosti nella camera del minorenne.A individuare la sostanza hanno contribuito anche i carabinieri dell'unità cinofila di Sarno, con il cane impegnato nelle operazioni di ricerca. Complessivamente, il quantitativo sequestrato è arrivato così a circa 140 grammi.Il 16enne trasferito ai Colli AmineiAl termine degli accertamenti, il ragazzo è stato arrestato con l'ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.Il 16enne è stato trasferito nel Centro di prima accoglienza dei Colli Aminei, a Napoli, dove rimarrà in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria minorile.