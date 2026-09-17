Vaga in strada, donna salvata prima della tragedia

Nel corso del colloquio avrebbe inoltre manifestato l'intenzione di compiere un gesto estremo

Momenti di forte apprensione lungo la Strada Provinciale 178, all'altezza del quadrivio di Sant'Angelo dei Lombardi, dove una donna è stata trovata mentre vagava al centro della carreggiata in evidente stato di choc. La sua presenza sulla strada stava creando una situazione di grave pericolo, tanto per lei quanto per gli automobilisti in transito.A notare che qualcosa non andava sono stati gli agenti del locale Commissariato, impegnati in un ordinario servizio di controllo del territorio. I poliziotti sono stati richiamati dal continuo suono dei clacson e dalle brusche manovre compiute da alcuni automobilisti, costretti a rallentare e a spostarsi improvvisamente per evitare di investire la donna.Gli agenti si sono immediatamente avvicinati, comprendendo la delicatezza della situazione. Nonostante le difficoltà legate allo stato di agitazione della donna e al traffico lungo la provinciale, sono riusciti a raggiungerla e ad accompagnarla fuori dalla carreggiata, mettendola in condizioni di sicurezza.Una volta allontanata dalla strada, la donna ha raccontato ai poliziotti di attraversare un momento di profondo disagio personale. Nel corso del colloquio avrebbe inoltre manifestato l'intenzione di compiere un gesto estremo, facendo comprendere agli agenti la necessità di intervenire rapidamente anche sotto il profilo sanitario.I poliziotti hanno quindi cercato innanzitutto di tranquillizzarla e di prestarle un primo supporto, rimanendo al suo fianco fino all'arrivo dei soccorsi. Poco dopo sul posto è giunto il personale sanitario, al quale la donna è stata affidata per gli ulteriori accertamenti e le cure necessarie.L'intervento degli agenti ha così consentito di interrompere una situazione che, in pochi istanti, avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia. A far scattare l'allarme, in un primo momento, erano stati proprio gli automobilisti, che con i clacson e le manovre per evitare la donna avevano segnalato il pericolo. Decisivo è stato poi l'intervento tempestivo dei poliziotti, che hanno messo in sicurezza la carreggiata e soprattutto la persona coinvolta.