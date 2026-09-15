Schianto con feriti al bivio tra la Statale 162 e la Statale 268

le operazioni necessarie per mettere in sicurezza la carreggiata hanno determinato un rallentamento del traffico

Circolazione rallentata e disagi per gli automobilisti nel primo pomeriggio lungo la Statale 162, dove un incidente stradale ha provocato code e forti rallentamenti in direzione Napoli. Lo schianto si è verificato intorno alle ore 15, all’altezza del bivio per Cercola, uno dei punti particolarmente interessati dal traffico lungo l’arteria.Secondo le prime informazioni, nell’incidente sono rimasti coinvolti tre veicoli: due automobili e uno scooter. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto, impegnate nei rilievi necessari per ricostruire con precisione la sequenza dei fatti e accertare eventuali responsabilità.L’impatto ha avuto immediate ripercussioni sulla circolazione. I mezzi coinvolti e le operazioni necessarie per mettere in sicurezza la carreggiata hanno infatti determinato un rallentamento del traffico, con la formazione di code nel tratto interessato.Sul posto sono arrivati i soccorsi e le forze dell’ordine. Gli operatori hanno provveduto a gestire la viabilità, consentendo lo svolgimento degli interventi in condizioni di sicurezza, mentre venivano effettuati gli accertamenti sull’incidente.Per gli automobilisti diretti verso Napoli si sono registrati forti rallentamenti, con tempi di percorrenza inevitabilmente più lunghi rispetto alla normale viabilità. La situazione è risultata particolarmente problematica proprio nel tratto compreso in prossimità dello svincolo per Cercola.Restano da chiarire le cause che hanno portato alla collisione tra le due auto e lo scooter. Saranno gli accertamenti eseguiti dalle forze dell’ordine a fornire elementi utili per stabilire come sia avvenuto l’incidente.L’episodio ha nuovamente evidenziato quanto anche un sinistro di dimensioni apparentemente circoscritte possa avere conseguenze significative sulla circolazione lungo una delle principali arterie utilizzate dagli automobilisti per gli spostamenti nell’area vesuviana e verso Napoli.Nel corso del pomeriggio, dunque, l’invito agli automobilisti è stato quello di procedere con prudenza in prossimità del bivio per Cercola e di prestare attenzione alle indicazioni fornite dagli operatori impegnati nella gestione del traffico. Le operazioni sul posto hanno infatti richiesto tempo sia per i rilievi sia per la successiva rimozione dei veicoli coinvolti e il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della carreggiata.