Elicotteri all'alba, 31 arresti di camorra

Il provvedimento cautelare arriva al termine delle attività investigative condotte dai carabinieri, che hanno raccolto gli elementi posti alla base delle contestazioni

Elicotteri in volo a bassa quota e sirene spiegate hanno accompagnato, dalle prime ore dell’alba, una vasta operazione dei carabinieri a Napoli. I militari del Nucleo Operativo di Napoli Bagnoli stanno dando esecuzione a un’ordinanza di misure cautelari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.Sono 31 le persone destinatarie del provvedimento, tutte domiciliate nei quartieri di Rione Traiano, Pianura e Fuorigrotta.Gli indagati sono ritenuti, allo stato degli accertamenti, gravemente indiziati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Le accuse contestate comprendono anche l’aggravante del metodo mafioso e la presunta finalità di agevolare il clan Petrone/Puccinelli, organizzazione camorristica ritenuta operante nell’area del Rione Traiano, nel quartiere di Soccavo.L’operazione, coordinata dalla D.D.A. di Napoli, ha interessato diverse zone della città ed è scattata contemporaneamente nelle prime ore della giornata.Il provvedimento cautelare arriva al termine delle attività investigative condotte dai carabinieri, che hanno raccolto gli elementi posti alla base delle contestazioni. Per gli indagati, naturalmente, vale il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.Ulteriori dettagli sull’operazione e sulle accuse contestate alle 31 persone sono attesi nelle prossime ore.