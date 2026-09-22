Va dalla ex, la picchia e le rapina il telefono

Le contestazioni nei confronti dell’arrestato dovranno essere valutate nelle successive fasi del procedimento

Momenti di paura nel centro di Avellino, dove una donna sarebbe stata aggredita dall’ex compagno e privata del proprio telefono cellulare. L’episodio si è verificato in via Trinità e ha richiesto l’intervento degli agenti della Sezione Volanti della Questura.La donna, rimasta ferita durante l’aggressione, è stata soccorsa e accompagnata in ospedale per ricevere le cure necessarie. Considerata la natura della vicenda, è stato immediatamente attivato il Codice Rosso, la procedura prevista per i casi di violenza che coinvolgono persone vulnerabili.L’uomo rintracciato poco dopoRicevuta la segnalazione, i poliziotti hanno avviato le ricerche dell’ex compagno, un 44enne di nazionalità gambiana. Gli agenti lo hanno individuato poco tempo dopo e hanno proceduto all’arresto.Secondo quanto emerso nella prima ricostruzione, oltre all’aggressione l’uomo avrebbe sottratto alla donna il telefono cellulare. Restano ora da chiarire con precisione le circostanze in cui si è verificato l’episodio e le modalità della rapina.Accertamenti sulla vicendaSono in corso ulteriori verifiche da parte della polizia per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e acquisire tutti gli elementi utili a definire la vicenda.Le contestazioni nei confronti dell’arrestato dovranno essere valutate nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.