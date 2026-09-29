Usa il pass per disabili per parcheggiare e correre a calcetto

Per l'automobilista sono quindi scattati gli accertamenti relativi alla sosta irregolare e all'utilizzo del contrassegno

Il pass per persone con disabilità utilizzato per lasciare l'auto dove la sosta era vietata. E, subito dopo, scarpini ai piedi per giocare la consueta partita di calcetto con gli amici. È quanto sarebbe accaduto al Vomero, dove un automobilista è stato rintracciato dagli agenti della Polizia Municipale direttamente all'interno dell'impianto sportivo.La vettura era stata lasciata in prossimità di un incrocio, in via Belvedere, creando intralcio alla circolazione. Secondo quanto denunciato, il conducente avrebbe fatto un uso sistematico del contrassegno per persone con disabilità, esponendolo sul veicolo per parcheggiare nei pressi del campo durante le partite del lunedì sera.Le segnalazioni e l'interventoA portare il caso all'attenzione pubblica è stato l'avvocato civico Fabio Procaccini, che ha raccontato l'episodio attraverso un video pubblicato sui social. Prima dell'intervento della Municipale ci sarebbero state diverse segnalazioni, accompagnate anche da un primo richiamo rimasto senza conseguenze.Quando gli agenti sono arrivati in via Belvedere, hanno effettuato le verifiche e sono entrati nella struttura sportiva. Il conducente è stato così individuato mentre era impegnato nella partita.Contestazioni e sanzioniPer l'automobilista sono quindi scattati gli accertamenti relativi alla sosta irregolare e all'utilizzo del contrassegno, con le conseguenti contestazioni e sanzioni previste dalla normativa.L'episodio riporta l'attenzione sull'uso corretto dei contrassegni destinati alle persone con disabilità e sul problema della sosta vietata nelle strade del Vomero, soprattutto nelle zone caratterizzate da elevato traffico e spazi limitati.