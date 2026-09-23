Una 30enne senza vita in casa, ipotesi strangolamento

Vicino alla porta, rimasta semiaperta, della camera da letto sarebbe stato trovato anche un foulard

È rientrato a casa dopo essere andato a prendere la figlia di dieci anni a scuola e si è trovato davanti a una scena drammatica. In piazza Diamare, a Cassino, una donna di 30 anni è stata trovata senza vita all’interno dell’abitazione dove viveva con il marito e la bambina.La vittima è Fatemeh Khoshyom, studentessa iraniana. A dare l’allarme è stato proprio il marito, un ingegnere iraniano di 33 anni che lavora come consulente nel settore delle criptovalute.L’uomo, secondo quanto riportato da Repubblica, avrebbe riferito agli investigatori: «Non so cosa sia successo. Ero uscito per andare a prendere nostra figlia a scuola e quando sono tornato era morta».Quei segni sul colloSul corpo della donna sarebbero stati individuati segni compatibili con uno strangolamento. Un elemento che ha portato gli investigatori a disporre ulteriori approfondimenti sulla morte.Vicino alla porta, rimasta semiaperta, della camera da letto sarebbe stato trovato anche un foulard. Non era stretto intorno al collo della 30enne, ma si trovava sul pavimento.Secondo le prime informazioni, nella stanza non sarebbero stati trovati sgabelli o sedie che potessero essere collegati all'ipotesi di un gesto volontario. Anche questo particolare sarà valutato nell'ambito degli accertamenti.L'appartamento senza segni di effrazioneQuando sono arrivati gli agenti della questura di Cassino, l'abitazione risultava chiusa dall'interno. Non sarebbero inoltre emersi segni evidenti di effrazione.Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, ma per la donna non c'era ormai più nulla da fare. In base a una prima stima, il decesso potrebbe essere avvenuto intorno alle 14.30.Il marito, ancora sotto choc, è stato accompagnato successivamente in commissariato per essere ascoltato dagli investigatori della Squadra Mobile, chiamati a ricostruire le ore precedenti alla morte.L'autopsia dovrà chiarire cosa è accadutoLa dinamica resta al momento da accertare. I rilievi della polizia scientifica e l'analisi della scena dovranno stabilire la sequenza degli eventi e verificare il significato dei diversi elementi rinvenuti nell'abitazione.Un passaggio decisivo sarà rappresentato dall'autopsia, che dovrebbe essere eseguita nelle prossime ore. L'esame medico-legale dovrà chiarire la causa del decesso, verificare la natura delle lesioni presenti sul collo e fornire elementi utili a stabilire se si sia trattato di un omicidio oppure di un gesto volontario.Le indagini proseguono quindi senza, al momento, una ricostruzione definitiva dei fatti.