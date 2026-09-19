Una 15enne in coma etilico, chiusa discoteca

Gli elementi raccolti nel corso delle verifiche sono stati quindi trasmessi all'autorità competente e hanno portato all'adozione del provvedimento di sospensione

Una discoteca di Mirabella Eclano resterà chiusa per dieci giorni in seguito a un episodio che ha coinvolto un minorenne. Il provvedimento di sospensione dell’attività è stato emesso dal questore di Avellino al termine degli accertamenti condotti dai Carabinieri della locale Stazione.Il decreto è stato eseguito questa mattina dai militari, che hanno dato attuazione alla sospensione temporanea dell'attività del locale.Il malore dopo il consumo di alcolAl centro della vicenda c'è una serata durante la quale un ragazzo di 15 anni avrebbe consumato bevande alcoliche che gli sarebbero state somministrate direttamente all'interno della discoteca.Successivamente il minorenne ha accusato un malore, rendendo necessario l'intervento dei sanitari e il ricorso alle cure mediche. L'episodio ha quindi fatto scattare gli accertamenti da parte dei Carabinieri, chiamati a ricostruire quanto avvenuto all'interno del locale e a verificare le modalità con cui il giovane aveva avuto accesso alle bevande alcoliche.Scatta la sospensione dell'attivitàGli elementi raccolti nel corso delle verifiche sono stati quindi trasmessi all'autorità competente e hanno portato all'adozione del provvedimento di sospensione.Il questore di Avellino ha disposto la chiusura della discoteca per dieci giorni. Il provvedimento è stato eseguito questa mattina dai militari della Stazione di Mirabella Eclano, che hanno notificato e applicato la misura prevista dal decreto.La vicenda riporta ancora una volta l'attenzione sui controlli all'interno dei locali frequentati dai più giovani e, in particolare, sul rispetto delle norme che vietano la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche ai minorenni. In questo caso, l'attenzione degli investigatori si è concentrata proprio sull'episodio che ha coinvolto il quindicenne, costretto a ricorrere alle cure mediche dopo il consumo di alcol durante la serata.