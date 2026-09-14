Un 17enne in fuga investe carabiniere

Il minorenne è accusato, a vario titolo, di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, porto di armi

Un passaggio sospetto, l’intervento dei carabinieri e poi un tentativo di fuga terminato con l’investimento di un militare. È la sequenza di quanto accaduto a Mondragone, nel Casertano, dove un ragazzo di 17 anni è stato fermato dai carabinieri al termine di un intervento scattato durante un normale servizio di pattugliamento.Il minorenne è accusato, a vario titolo, di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, porto di armi o strumenti atti ad offendere e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Il passaggio sospetto e l'intervento dei militariSecondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri, il giovane sarebbe stato notato mentre si avvicinava a una ragazza e le consegnava qualcosa. Un movimento ritenuto sospetto dai militari che, trovandosi in zona durante il pattugliamento, hanno deciso di intervenire per effettuare un controllo.Alla vista dei carabinieri, però, il 17enne avrebbe cercato di allontanarsi rapidamente a bordo di un monopattino.Ne sarebbe nato un breve inseguimento durante il quale la situazione è ulteriormente degenerata. Il ragazzo, nel tentativo di evitare di essere fermato, avrebbe investito uno dei carabinieri, provocandogli lesioni, per poi abbandonare il monopattino e continuare la fuga a piedi.La fuga a piedi e il contenitore lanciato sotto un'autoNonostante il tentativo di far perdere le proprie tracce, il giovane sarebbe stato seguito dai militari. Durante la fuga, inoltre, avrebbe cercato di disfarsi di un contenitore metallico, lanciandolo sotto un'automobile.Il gesto non sarebbe però sfuggito ai carabinieri, che hanno recuperato il contenitore e lo hanno successivamente controllato. Al suo interno sarebbero stati trovati alcuni grammi di cocaina.Gli ulteriori accertamenti hanno poi permesso di trovare nella disponibilità del 17enne anche un coltello a serramanico.Il minorenne bloccato dai carabinieriLa fuga si è conclusa poco dopo, quando i militari sono riusciti a raggiungere e bloccare il ragazzo. Nel corso delle verifiche sarebbero state quindi rinvenute sia la sostanza stupefacente sia il coltello.Il giovane è stato arrestato e, al termine degli adempimenti previsti, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, come disposto dall’autorità giudiziaria competente per i minorenni.Restano ora al vaglio degli inquirenti tutti gli aspetti della vicenda, compresa la provenienza della cocaina e la natura del presunto passaggio inizialmente osservato dai carabinieri.L'accaduto si inserisce nell'attività di controllo del territorio condotta dai militari nella zona di Mondragone. Decisivo, in questo caso, sarebbe stato proprio il pattugliamento che ha consentito ai carabinieri di notare il comportamento ritenuto sospetto e di intervenire immediatamente.Come previsto dalla legge, la posizione del 17enne dovrà essere ulteriormente valutata nel corso del procedimento e le accuse contestate dovranno trovare conferma nelle successive fasi giudiziarie.