Scomparsa da giorni, Maria Serena senza vita nel retro del palazzo

Le ricerche della donna erano iniziate dopo la denuncia presentata ai carabinieri della stazione locale dai suoi familiari

È sotto shock la comunità di Roccadaspide per la tragica morte di Maria Serena Cammarota, 43 anni, trovata priva di vita nel retro del palazzo in cui abitava, nel centro cittadino. Il corpo della donna è stato rinvenuto in un'area esterna al fabbricato, nascosto tra l’erba alta e in un punto poco visibile.Una scoperta drammatica che ha fatto precipitare nel dolore familiari, amici e quanti conoscevano la 43enne. Restano ancora da chiarire le circostanze e le cause del decesso. Tra le ipotesi prese in considerazione dagli investigatori non viene esclusa, al momento, neppure quella di un gesto volontario, ma saranno gli accertamenti a dover fornire elementi utili per ricostruire quanto accaduto.L’allarme dei familiariLe ricerche della donna erano iniziate dopo la denuncia presentata ai carabinieri della stazione locale dai suoi familiari. A destare preoccupazione era stata la sua assenza, ritenuta ingiustificata, dalla serata tra giovedì e venerdì.Con il passare delle ore, l’apprensione dei parenti era aumentata e le forze dell’ordine avevano avviato le verifiche per cercare di rintracciare la 43enne.Le ricerche avevano interessato anche un secondo immobile di proprietà della donna, situato a Salerno. Gli investigatori avevano inoltre raccolto alcuni elementi che rendevano la sua scomparsa particolarmente insolita.Il cellulare e i documenti rimasti in casaNel corso degli accertamenti era infatti emerso che Maria Serena aveva lasciato nella propria abitazione sia i documenti personali sia il telefono cellulare.Un particolare considerato anomalo per le sue abitudini e che aveva ulteriormente alimentato la preoccupazione dei familiari. Le ricerche erano quindi proseguite fino al drammatico ritrovamento avvenuto nel retro del palazzo.Il corpo della donna è stato individuato in mezzo alla vegetazione, in un'area esterna e nascosta dell'edificio. Per la 43enne non c’era ormai nulla da fare.Una comunità sconvoltaLa notizia ha rapidamente fatto il giro di Roccadaspide, lasciando sgomenta una comunità che aveva seguito con apprensione le ore della sua scomparsa.Maria Serena era conosciuta anche per il forte legame con il figlio, un rapporto familiare che rende ancora più doloroso il dramma vissuto dai suoi cari.Ora l'attenzione è concentrata sugli accertamenti che dovranno chiarire cosa sia accaduto nelle ore precedenti al ritrovamento e soprattutto stabilire le cause della morte.Gli investigatori mantengono il massimo riserbo. Al momento non vengono escluse ipotesi, compresa quella di un possibile gesto volontario, ma ogni ricostruzione resta necessariamente al vaglio degli inquirenti fino all’esito degli accertamenti.La tragedia ha così interrotto le ricerche della donna nel modo più drammatico possibile, lasciando familiari e conoscenti nel dolore e un’intera comunità in attesa di risposte.