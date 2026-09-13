Maxi-rissa nel Vesuviano con 20 giovani coinvolti

Il gruppo sarebbe venuto alle mani tra urla, spintoni e momenti di forte concitazione

Una notte segnata dalla violenza tra Portici e Torre del Greco, dove la movida è sfociata in due distinti episodi che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Prima una maxi rissa tra giovani a Portici, poi, a poche ore di distanza, una sparatoria a Torre del Greco con un 27enne ferito a un piede.Due episodi diversi, avvenuti in comuni vicini e in contesti legati alla frequentazione notturna, sui quali sono ora in corso gli accertamenti per chiarire dinamiche e responsabilità.Maxi rissa a PorticiIl primo episodio si è verificato a Portici, in via Libertà, dove secondo le prime segnalazioni una ventina di giovani sarebbe stata coinvolta in una violenta rissa.Tra i ragazzi presenti ci sarebbero state anche tre ragazze. Il gruppo sarebbe venuto alle mani tra urla, spintoni e momenti di forte concitazione, attirando inevitabilmente l’attenzione dei residenti della zona.La scena avrebbe creato allarme tra i cittadini, che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. I giovani, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbero successivamente spostati verso piazza Poli, dove la situazione sarebbe proseguita.Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine dopo le segnalazioni arrivate dai cittadini. Sono ora in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e verificare l’eventuale coinvolgimento dei diversi partecipanti alla rissa.Gli spari a Torre del GrecoPoche ore più tardi, la notte di movida è stata caratterizzata da un episodio ancora più grave a Torre del Greco.Intorno alle 2.40 i carabinieri sono intervenuti all’ospedale Maresca, dove era arrivato un giovane di 27 anni con una ferita provocata da un colpo d’arma da fuoco al piede destro.Il ragazzo, incensurato, è stato sottoposto alle cure e agli accertamenti sanitari. Le sue condizioni non sono risultate gravi e, dopo le valutazioni dei medici, è stato dimesso con una prognosi di sette giorni. Non è quindi in pericolo di vita.La lite davanti al barSecondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, la sparatoria sarebbe avvenuta nei pressi di un bar di via Marconi, dove poco prima sarebbe scoppiata una lite tra alcuni ragazzi.Durante la discussione qualcuno avrebbe estratto un'arma e fatto partire diversi colpi. Il 27enne avrebbe riferito agli investigatori di essere estraneo alla lite e di essere stato colpito accidentalmente durante la sparatoria.Un elemento che dovrà essere verificato attraverso gli ulteriori accertamenti investigativi.Tre bossoli sequestratiNel corso dei rilievi effettuati nella zona, i carabinieri hanno trovato e sequestrato tre bossoli calibro 9. Si tratta di reperti ritenuti importanti per ricostruire la sequenza degli spari e cercare di risalire all’arma utilizzata.Gli investigatori stanno ora cercando di ricostruire con precisione cosa sia accaduto nei minuti precedenti alla sparatoria, individuando le persone presenti e chiarendo chi abbia materialmente esploso i colpi.Potrebbero risultare determinanti anche eventuali immagini registrate dalle telecamere presenti nella zona, oltre alle testimonianze di chi si trovava nei pressi del bar al momento dell’episodio.Indagini in corsoLa notte tra Portici e Torre del Greco riaccende così l’attenzione sul tema della sicurezza nelle aree maggiormente frequentate durante le ore della movida.A Portici gli investigatori dovranno fare luce sulla maxi rissa e identificare i giovani coinvolti, mentre a Torre del Greco l’obiettivo principale è individuare il responsabile della sparatoria e comprendere per quale motivo siano stati esplosi i colpi.Il 27enne ferito, dopo essere stato medicato al Maresca, è tornato a casa con una prognosi di sette giorni. Resta invece aperta l’indagine dei carabinieri per ricostruire ogni dettaglio dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.