Trovato smartphone collegato a liquido infiammabile davanti al McDonald's

Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno messo in sicurezza l’area in attesa degli accertamenti

Momenti di allarme questa mattina a Benevento, dove in un’area verde situata lungo via Vetrone, nei pressi del McDonald’s, è stato individuato un oggetto sospetto che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e degli specialisti.A far scattare l’allerta è stato il ritrovamento di un telefono cellulare fissato con del nastro adesivo a un contenitore che presentava al suo interno del liquido infiammabile. Una configurazione che ha immediatamente fatto temere la presenza di un possibile ordigno.Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Benevento, che hanno messo in sicurezza l’area in attesa degli accertamenti. È stato quindi richiesto l’intervento degli artificieri, incaricati di verificare la natura dell’oggetto e l’eventuale presenza di un reale pericolo.Gli specialisti hanno esaminato il dispositivo, stabilendo che si trattava di un rudimentale ordigno, ma non in grado di esplodere. L’accertamento ha quindi escluso, per quanto verificato sul posto, un effettivo rischio di deflagrazione.Restano ora da chiarire le circostanze del ritrovamento e soprattutto chi abbia lasciato il dispositivo nell’area verde. Gli accertamenti dei carabinieri proseguiranno per ricostruire l’origine dell’oggetto e comprendere le ragioni della sua presenza nei pressi della zona frequentata.