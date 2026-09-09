Trovato senza vita in un dirupo

La situazione ha richiesto l'intervento delle squadre specializzate del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania

Drammatico ritrovamento a Scala, in Costiera Amalfitana, dove il corpo senza vita di un uomo di 67 anni è stato individuato lungo un sentiero nella frazione di Pontone. L'allarme è scattato dopo la scoperta del cadavere, che si trovava in una zona impervia. Il 67enne, secondo le prime informazioni, al momento del ritrovamento indossava soltanto gli slip.



La situazione ha richiesto l'intervento delle squadre specializzate del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania. I tecnici sono stati mobilitati su richiesta dei carabinieri e hanno raggiunto l'area nella quale si trovava il corpo, procedendo successivamente al recupero della salma.



Sul luogo della tragedia è arrivato anche il magistrato di turno. Dopo una prima ispezione esterna del cadavere, sono stati disposti ulteriori accertamenti per comprendere le circostanze della morte e stabilire cosa fosse accaduto all'uomo prima del ritrovamento.



Gli esami eseguiti nel corso del pomeriggio hanno poi permesso di chiarire l'origine del decesso. Dalle verifiche effettuate sarebbe emerso che il 67enne è precipitato in un dirupo per una distanza di circa tre metri.



L'impatto con il terreno avrebbe provocato lesioni rivelatesi mortali. Sarebbero dunque state le conseguenze della caduta a determinare il decesso dell'uomo.



Rimane tuttavia da chiarire come si sia verificata la precipitazione. La dinamica esatta dell'incidente non è stata ancora ricostruita completamente e gli accertamenti hanno avuto anche l'obiettivo di fare luce sugli ultimi momenti di vita del 67enne.



Dopo gli approfondimenti disposti dall'autorità giudiziaria, il magistrato ha dato il via libera al rilascio della salma. Il corpo è stato quindi restituito ai familiari, che potranno procedere con l'organizzazione dei funerali.



La tragedia ha scosso la comunità di Scala e si è consumata in uno dei territori più suggestivi e impervi della Costiera Amalfitana. A chiarire definitivamente le circostanze della caduta saranno gli elementi raccolti durante gli accertamenti svolti sul luogo del ritrovamento e le verifiche effettuate dopo la morte dell'uomo.







