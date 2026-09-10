Napolitano Store, i prodotti vanno all'asta

Il valore di partenza è stato ulteriormente ridotto rispetto al precedente tentativo di vendita, che non aveva registrato offerte

Migliaia di prodotti di elettronica e per la casa finiscono sul mercato attraverso una vendita giudiziaria. Smartphone, computer, console, televisori, elettrodomestici e una quantità considerevole di accessori sono infatti compresi nel lotto di merce sottoposto a sequestro nell’ambito dell’inchiesta che ha coinvolto la Am Distribution Srl, società riconducibile all’attività commerciale di Angelo Napolitano, noto sui social network anche attraverso il marchio Napolitano Store.La procedura riguarda il lotto numero 4 della procedura 2751/2024 del Tribunale di Nola. Complessivamente si tratta di circa 3.150 articoli, attualmente custoditi a Casalnuovo di Napoli. La merce sarà assegnata attraverso una gara telematica, con termine fissato alle ore 15 del 14 settembre 2026.Il valore di partenza è stato ulteriormente ridotto rispetto al precedente tentativo di vendita, che non aveva registrato offerte. Per questa nuova asta il prezzo base è stato fissato a 78mila euro, offrendo quindi la possibilità di partecipare all’acquisto dell’intero lotto a una cifra inferiore rispetto alla precedente procedura.Un inventario particolarmente riccoA rendere interessante il lotto è soprattutto la varietà dei prodotti inclusi. Una parte consistente riguarda i dispositivi tecnologici di fascia alta. Nell’elenco figurano numerosi modelli Apple, con smartphone che vanno dalle generazioni precedenti fino a dispositivi più recenti.Tra gli articoli censiti compaiono iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 e iPhone 14. Ma l’inventario comprende anche modelli di generazione successiva: risultano presenti, tra gli altri, otto iPhone 17 Pro Max, nove iPhone 17 e un iPhone 16.Il catalogo non si limita agli smartphone. Sono presenti anche iPad, Apple Pencil, AirPods e un MacBook Air, andando così a comporre una sezione interamente dedicata all’universo dei dispositivi Apple.Console e videogiochiUn altro blocco consistente della merce riguarda il settore dell’intrattenimento elettronico. Nel lotto sono state censite 32 PlayStation 5, oltre ad alcune PlayStation 5 Pro e PlayStation Portal.Non mancano le console Nintendo, con Switch e Switch Lite, insieme a joystick e numerosi videogiochi destinati a diverse piattaforme. L’inventario comprende titoli per PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo e Xbox.La quantità e la varietà dei prodotti rendono quindi il lotto particolarmente eterogeneo: dagli smartphone alle console, passando per computer e accessori destinati all’utilizzo quotidiano.Televisori, smartphone ed accessoriTra gli altri beni presenti nella disponibilità sottoposta alla procedura figurano anche diversi televisori Smart Tv. Nell’elenco sono presenti apparecchi dei marchi Samsung, LG, Akai e Xioni.La categoria degli smartphone comprende inoltre dispositivi di diversi produttori, tra cui Samsung, Realme, Honor, Nokia e ZTE. A questi si aggiungono cuffie, smartwatch e powerbank.Particolarmente numerosa è poi la componente relativa agli accessori. Si parla di oltre un migliaio di articoli tra cover, caricabatterie, auricolari e altri prodotti destinati a smartphone e dispositivi elettronici.Non solo tecnologiaIl contenuto del lotto si estende anche ben oltre il settore dell’elettronica di consumo. Nell’inventario sono infatti compresi numerosi elettrodomestici di grandi e piccole dimensioni.Tra i prodotti risultano frigoriferi, lavatrici e lavasciuga, oltre a forni e climatizzatori. Sono presenti anche aspirapolvere, macchine per il caffè, asciugacapelli e diversi piccoli apparecchi destinati all’utilizzo domestico.La vendita riguarda dunque un insieme molto ampio di beni, accumulati e successivamente sottoposti a sequestro nell’ambito della procedura giudiziaria. Ora la merce sarà nuovamente proposta attraverso la gara telematica, dopo che il primo tentativo di vendita non aveva ricevuto offerte.L’appuntamento fissato dal Tribunale di Nola è per il 14 settembre 2026 alle ore 15, quando si chiuderanno le offerte relative al lotto composto dai circa 3.150 prodotti custoditi a Casalnuovo di Napoli.