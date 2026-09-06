Trovato in strada privo di sensi, muore dopo tre giorni di agonia

La situazione era apparsa subito delicata e sul posto era arrivato il personale del 118

Non è riuscito a superare le conseguenze del grave malore che lo aveva colpito nei giorni scorsi. È morto un uomo di 57 anni che lo scorso 2 settembre era stato soccorso a Maiori, in Costiera Amalfitana, dopo essere stato trovato privo di sensi in via Arsenale.L'allarme era scattato dopo che alcune persone avevano notato l'uomo a terra e avevano immediatamente chiesto aiuto. La situazione era apparsa subito delicata e sul posto era arrivato il personale del 118, impegnato nelle prime operazioni di soccorso e nella valutazione delle condizioni del 57enne.Secondo quanto ricostruito, l'uomo aveva avuto una lipotimia, con una improvvisa perdita di coscienza. Considerata la necessità di garantire un intervento sanitario rapido e di raggiungere nel minor tempo possibile una struttura ospedaliera attrezzata, era stato disposto il trasferimento in elicottero verso Salerno.Il paziente era stato quindi trasportato al presidio ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, dove i sanitari avevano effettuato gli accertamenti necessari e disposto il ricovero. Dopo la fase iniziale di emergenza, l'uomo era stato affidato alle cure dei medici del reparto.Nonostante gli interventi messi in campo e le cure ricevute in ospedale, nelle ultime ore è arrivata la notizia che la sua situazione si era aggravata fino al tragico epilogo. Il 57enne è deceduto, lasciando nello sconforto i familiari, gli amici e le persone che lo conoscevano.La notizia della morte ha suscitato dolore anche a Maiori e negli altri centri della Costiera Amalfitana, dove in queste ore si sono moltiplicate le manifestazioni di cordoglio. A ricordarlo sono soprattutto i suoi affetti più stretti: lascia la famiglia, i nipotini e i cugini.La salma farà rientro dall'ospedale di Salerno nel pomeriggio di oggi e sarà trasferita nella chiesa del Carmine. I funerali sono stati fissati per domani mattina, alle 9.30, nella Collegiata di Santa Maria a Mare.Al termine della celebrazione religiosa è prevista la cremazione. Intanto, a Maiori resta il dolore per una morte arrivata dopo giorni segnati dalla speranza che le cure ospedaliere potessero consentire all'uomo di riprendersi dal malore accusato lo scorso 2 settembre.