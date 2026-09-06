Capannoni in fiamme a San Valentino Torio

Fin dai primi momenti è apparso evidente che l’emergenza avrebbe richiesto l'impiego di numerose squadre

Serata di apprensione nella frazione Casatori di San Valentino Torio, dove un vasto incendio ha interessato alcune strutture industriali in via Diaz, nella zona di Largo Tringiale. Il rogo, sviluppatosi all’interno di capannoni utilizzati per attività produttive e di deposito, ha richiesto un lungo e complesso intervento da parte dei vigili del fuoco, impegnati per più di tre ore prima di riuscire a circoscrivere completamente la situazione.



Le fiamme hanno coinvolto locali riconducibili alle attività di “Il Mondo del Glutine” e “Il Galletto di Perano”, provocando danni considerevoli alle strutture e ai materiali presenti all’interno. Il bilancio, fortunatamente, non comprende persone ferite: non risultano infatti vittime né cittadini rimasti coinvolti direttamente dall’incendio.





Fin dai primi momenti è apparso evidente che l’emergenza avrebbe richiesto l'impiego di numerose squadre. Per affrontare il rogo sono arrivati mezzi e uomini da diversi distaccamenti dei vigili del fuoco, con squadre provenienti da Nocera Inferiore, Sarno, Mercato San Severino, Eboli e Castellammare di Stabia.



Le operazioni si sono protratte a lungo, anche a causa della conformazione delle strutture interessate e della presenza di materiali destinati alle attività produttive. L'obiettivo prioritario è stato quello di impedire che il fronte delle fiamme potesse estendersi agli edifici circostanti e alle altre attività presenti nella zona.



Parallelamente allo spegnimento, è stata predisposta la messa in sicurezza dell'area. Alcuni residenti delle abitazioni più vicine ai capannoni sono stati fatti allontanare temporaneamente, in via precauzionale, per consentire ai soccorritori di operare senza ulteriori rischi e tutelare la popolazione.



Soltanto una volta superata la fase più delicata dell'emergenza, gli abitanti hanno potuto rientrare nelle proprie case.



Viabilità e sicurezza sotto controllo



Durante l'intervento dei vigili del fuoco, la zona è stata presidiata anche dalle forze dell'ordine. Gli agenti della Polizia Locale di San Valentino Torio e i militari della locale stazione dei Carabinieri hanno contribuito alla gestione dell'emergenza, occupandosi anche della viabilità e delle necessarie misure di sicurezza.



Particolare attenzione è stata riservata alla circolazione nelle aree prossime al luogo dell'incendio e, in particolare, alla zona della strada provinciale di via Zeccagnuolo, dove si è reso necessario garantire condizioni di sicurezza per residenti, automobilisti e mezzi di soccorso.



L'intervento coordinato ha permesso di evitare che la situazione potesse degenerare ulteriormente e che le fiamme raggiungessero altre strutture.



Arpac chiamata a verificare la situazione ambientale



Mentre proseguivano le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza, è rimasto aperto il capitolo relativo alle possibili conseguenze ambientali del rogo.



Le cause dell'incendio non sono ancora state accertate e saranno necessari ulteriori accertamenti per stabilire da dove siano partite le fiamme e cosa abbia determinato la loro propagazione all'interno dei capannoni.



L'Ufficio Ambiente del Comune di San Valentino Torio ha nel frattempo attivato Arpa Campania, chiamata a effettuare i controlli necessari nell'area interessata dall'incendio. Gli accertamenti dovranno consentire di verificare le condizioni ambientali e, soprattutto, di valutare la qualità dell'aria dopo il passaggio della nube e dei fumi prodotti dalla combustione.



In attesa degli esiti dei controlli, l'amministrazione comunale ha adottato una misura di prudenza rivolta agli abitanti delle zone immediatamente vicine ai capannoni: durante la notte è stato raccomandato di tenere chiuse finestre e balconi, così da ridurre l'eventuale esposizione ai fumi residui.



Il messaggio dell'amministrazione comunale



Al termine della lunga emergenza, l'amministrazione di San Valentino Torio ha voluto rivolgere un messaggio di vicinanza alle aziende interessate dall'incendio e ringraziare tutte le persone impegnate nelle operazioni.



L'assessore alla Sicurezza Massimiliano Russo, il consigliere delegato all'Ambiente Pietro Vastola e il sindaco Michele Strianese hanno espresso solidarietà alle attività colpite, sottolineando il lavoro svolto durante le ore più difficili dell'emergenza.



Resta ora da comprendere l'origine del rogo e definire con maggiore precisione l'entità dei danni subiti dalle strutture produttive. Gli accertamenti tecnici e i rilievi ambientali potranno fornire nei prossimi giorni un quadro più completo di quanto accaduto nella zona industriale di Casatori.





