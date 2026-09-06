Rimuovono un nido d'api, esplode l'appartamento

Vetri infranti, frammenti di muratura e oggetti scaraventati all'interno dell'abitazione

Quello che sarebbe dovuto essere un intervento di routine per mettere in sicurezza un appartamento dalla presenza di un nido di api si è trasformato in pochi istanti in un episodio ad alto rischio. È accaduto venerdì pomeriggio in via Carlo Giuseppe Gismondi, nel quartiere Pietralata di Roma, dove due tecnici di una ditta specializzata sono rimasti feriti dopo il crollo di una parte della parete della stanza nella quale gli insetti avevano costruito il loro nido.La deflagrazione ha provocato momenti di forte apprensione. Vetri infranti, frammenti di muratura e oggetti scaraventati all'interno dell'abitazione hanno fatto temere inizialmente conseguenze ben più gravi. Fortunatamente i proprietari dell'appartamento sono rimasti illesi.A rendere ancora più singolare la vicenda è stato però ciò che è accaduto al termine dell'esplosione: il nido delle api è rimasto praticamente intatto, ancora attaccato alla parete nonostante il cedimento della muratura circostante. Gli insetti, invece, si sono allontanati in volo, aggiungendo un ulteriore problema alla già delicata situazione.Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato, i vigili del fuoco e gli operatori del 118. I soccorritori hanno prestato assistenza ai due lavoratori coinvolti, mentre i pompieri hanno effettuato una serie di verifiche per comprendere l'origine della deflagrazione e accertare le condizioni di sicurezza dell'edificio.Dai primi accertamenti è emersa una possibile spiegazione legata ai prodotti utilizzati durante l'intervento. La ricostruzione effettuata dai vigili del fuoco, sulla base anche delle informazioni fornite dai proprietari e dai tecnici presenti, porta a ipotizzare che all'interno della camera da letto si fosse accumulata una significativa quantità di gas proveniente dallo spray impiegato per allontanare le api.I due operai avrebbero infatti utilizzato una consistente quantità di prodotto, sia all'esterno sia all'interno della stanza interessata dalla presenza del nido. Successivamente sarebbe stata azionata la serranda elettrica della camera.Proprio l'attivazione del meccanismo potrebbe aver prodotto una scintilla. In un ambiente già saturo dei vapori del prodotto utilizzato, questa scintilla avrebbe innescato la deflagrazione, provocando il cedimento della parete e il violento spostamento di materiali e oggetti presenti nella stanza.Si tratta, al momento, di una ricostruzione basata sui primi elementi raccolti e che dovrà essere ulteriormente verificata attraverso gli accertamenti tecnici.La potenza dell'esplosione è stata percepita anche dagli altri abitanti dello stabile. Alcuni residenti hanno raccontato di aver sentito un boato improvviso e molto forte, tanto da avere inizialmente l'impressione che si fosse verificata un'esplosione di ben altra natura.Il rumore ha provocato paura tra gli inquilini, che hanno immediatamente richiesto l'intervento dei soccorsi. Il palazzo, tuttavia, non avrebbe riportato danni strutturali tali da comprometterne la sicurezza.Dopo il sopralluogo, i vigili del fuoco hanno infatti verificato le condizioni dell'edificio e dell'appartamento, escludendo situazioni di pericolo per le altre persone presenti nello stabile.L'unico ambiente dichiarato inagibile è stata la camera da letto interessata direttamente dalla deflagrazione. La parete della stanza è infatti crollata, lasciando dietro di sé una grande quantità di calcinacci e detriti.In mezzo alle macerie è rimasto però proprio il protagonista involontario dell'intervento: il nido delle api. La struttura, nonostante il cedimento della parete e la violenza dell'esplosione, è rimasta al suo posto, apparentemente senza aver subito conseguenze rilevanti.Le api, invece, hanno abbandonato il nido e si sono disperse all'esterno dell'appartamento, rendendo necessario prestare ulteriore attenzione durante le operazioni di messa in sicurezza.Restano ora da completare gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell'incidente e verificare le modalità con cui sono stati utilizzati i prodotti durante l'intervento. Intanto, per i proprietari dell'abitazione, quella che doveva essere una semplice operazione per eliminare la presenza degli insetti si è trasformata in un pomeriggio di paura, con una stanza resa inutilizzabile e un muro letteralmente venuto giù.