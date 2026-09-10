Trovato ferito davanti ad un bar: "Mi hanno rapinato"

Resta da chiarire ogni dettaglio della vicenda, compresa l'esatta dinamica dell'aggressione e il movente

La serata si è conclusa con un colpo di pistola e il trasferimento in ospedale per un uomo di 36 anni, ferito la scorsa notte a Napoli. L'episodio si è verificato nel quartiere di Secondigliano, all'esterno di un bar, dove il 36enne sarebbe stato avvicinato da due persone.È stato lo stesso uomo a raccontare alla Polizia di essere stato vittima di una rapina. Secondo la sua versione, i due lo avrebbero derubato e, prima di dileguarsi, avrebbero esploso un colpo d'arma da fuoco contro di lui.Il proiettile lo avrebbe raggiunto a un polpaccio. Nonostante la ferita, l'uomo è riuscito a chiedere aiuto e successivamente è stato trasportato all'ospedale Cardarelli, dove ha ricevuto le cure necessarie.Sul posto sono intervenuti gli investigatori del commissariato di Secondigliano insieme agli specialisti della Polizia Scientifica. Gli agenti hanno avviato gli accertamenti per verificare il racconto fornito dal 36enne e ricostruire con precisione quanto accaduto nei momenti precedenti e successivi allo sparo.Resta infatti da chiarire ogni dettaglio della vicenda, compresa l'esatta dinamica dell'aggressione e il movente. Gli investigatori stanno lavorando per individuare i due presunti responsabili della rapina e verificare le circostanze in cui è stato esploso il colpo di pistola.Le indagini proseguono e saranno fondamentali gli eventuali elementi raccolti sul luogo dell'episodio, comprese le tracce e i rilievi effettuati dalla Scientifica, oltre alle possibili testimonianze di chi si trovava nella zona.