Trovato a terra con naso e costole rotte, lo hanno massacrato di botte

Le circostanze che hanno portato all’episodio non sono ancora state chiarite

È arrivato all’ospedale dei Pellegrini con diverse ferite dopo essere stato aggredito. Vittima dell’episodio è un 49enne residente ai Quartieri Spagnoli, già noto alle forze dell’ordine, soccorso dopo un’aggressione avvenuta a vico San Sepolcro.Le circostanze che hanno portato all’episodio non sono ancora state chiarite. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato affrontato e colpito da alcune persone per motivi che restano da accertare.Fratture ed escoriazioniLe conseguenze dell’aggressione sono state valutate dai sanitari dell’ospedale Pellegrini. Per il 49enne è stata stabilita una prognosi di 30 giorni, a causa di una frattura al naso, fratture alle costole e diverse escoriazioni riportate sul corpo.Le sue condizioni non sono indicate come tali da far temere per la vita, ma le lesioni hanno richiesto un periodo significativo di recupero.Carabinieri al lavoroSul caso sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Napoli Centro, che hanno raggiunto l’ospedale e avviato gli accertamenti.I militari stanno cercando di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto a vico San Sepolcro, identificare le persone coinvolte e comprendere il possibile movente dell’aggressione. Restano quindi da chiarire sia la dinamica sia le ragioni che avrebbero fatto scattare la violenza.