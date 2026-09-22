Nasconde la droga nel tettuccio dell'auto, preso pusher del Nolano

L’uomo è stato accompagnato nelle camere di sicurezza, dove resterà in attesa del giudizio direttissimo

Ha cercato, secondo l’ipotesi degli investigatori, di nascondere la droga all’interno del tettuccio della propria automobile. Il tentativo di evitare i controlli non sarebbe però bastato: un atteggiamento ritenuto sospetto durante un controllo dei Carabinieri ha portato i militari ad approfondire gli accertamenti e a eseguire una perquisizione.L’operazione è avvenuta a Baiano e ha portato all’arresto di un 44enne del Nolano.Trovate 30 dosi di stupefacentiNel corso della perquisizione i militari avrebbero individuato, nascoste nel tettuccio del veicolo, 30 dosi tra cocaina e crack. Nell’auto sono stati inoltre trovati alcune centinaia di euro in contanti.Il denaro, secondo gli investigatori, potrebbe essere collegato alla presunta attività di spaccio. Droga e contanti sono stati sequestrati e saranno sottoposti agli accertamenti previsti.L’arresto e il giudizio direttissimoAl termine delle operazioni, il 44enne è stato arrestato. L’intervento è stato eseguito d’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino.L’uomo è stato accompagnato nelle camere di sicurezza, dove resterà in attesa del giudizio direttissimo. La posizione dell’indagato sarà quindi sottoposta alle valutazioni dell’autorità giudiziaria nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.