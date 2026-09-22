Incidente sulla Salerno-Reggio, muore militare di 23 anni

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, la Polizia Stradale e il personale Anas

Aveva 23 anni Marco Curia, il militare della Guardia Costiera morto nella notte in seguito a un grave incidente stradale lungo l'autostrada A2 del Mediterraneo, nel territorio di Lagonegro, in provincia di Potenza.Originario di Corigliano-Rossano, nel Cosentino, Curia prestava servizio in Campania presso l'Ufficio circondariale marittimo di San Marco di Castellabate, alle dipendenze della Capitaneria di Porto di Agropoli. Era in servizio con la qualifica di Marinaio di Prima Classe.Lo scontro con un mezzo pesanteIl giovane si trovava alla guida di una delle due automobili coinvolte nel violento impatto con un camion. Per il 23enne i soccorsi si sono rivelati purtroppo inutili.Il conducente del mezzo pesante è rimasto illeso, mentre una persona che viaggiava sull'altra automobile avrebbe riportato ferite lievi.Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, la Polizia Stradale e il personale Anas. La ricostruzione dell'esatta dinamica dello schianto è affidata agli accertamenti degli investigatori.La Procura ha aperto un'inchiestaLa Procura della Repubblica di Lagonegro ha aperto un fascicolo per fare luce sulle circostanze dell'incidente e ha disposto il sequestro dei veicoli coinvolti.La salma del giovane è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Non è escluso che nelle prossime ore possano essere disposti ulteriori accertamenti medico-legali.Il cordoglio della Guardia CostieraLa notizia ha provocato profonda commozione anche a Castellabate, dove Marco Curia aveva prestato servizio. Il Comandante Generale Sergio Liardo, a nome del personale delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, ha espresso «profondo cordoglio e sincera vicinanza ai familiari» del giovane militare.Dolore e sgomento anche tra i colleghi dell'Ufficio marittimo locale, diretto dal luogotenente Antonino Crea, e della Capitaneria di Porto di Agropoli, guidata dal tenente di vascello Vincenzo Chetta.Il ricordo del sindaco di CastellabateAnche il sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, ha voluto ricordare il giovane militare, sottolineando il legame costruito in poco tempo con la comunità locale.«Marco non era originario di Castellabate, ma in poco tempo ha saputo conquistarsi l’affetto e la stima di colleghi, cittadini e di quanti avevano avuto modo di conoscerlo con la sua passione e dedizione al servizio», ha dichiarato il primo cittadino.Il sindaco ha quindi espresso, a nome personale e dell'Amministrazione comunale, «il più sincero e sentito cordoglio» alla famiglia di Marco, ai suoi cari e ai colleghi della Guardia Costiera.