Trova e restituisce uno zaino con 3000 euro all'interno

La vicenda si è conclusa positivamente circa un’ora dopo il ritrovamento

Un gesto di grande onestà e senso civico ha permesso di restituire al legittimo proprietario uno zaino contenente circa tremila euro in contanti, diversi assegni già firmati, carte di credito, bancomat e altri documenti. Protagonista della vicenda è Enrico, giovane di Procida, che nelle prime ore della mattinata si è imbattuto casualmente nella borsa mentre si stava recando al bar di cui è titolare.Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 9, poco dopo che il giovane era rientrato da una battuta di pesca insieme a un amico. Mentre percorreva la strada, ha notato uno zaino abbandonato a terra, nei pressi di un’aiuola.In un primo momento Enrico si è guardato intorno, cercando di capire se il proprietario fosse ancora nelle vicinanze o se qualcuno fosse appena passato da quel punto. Non vedendo nessuno, ha deciso di aprire lo zaino con l’unico obiettivo di trovare un documento, un numero di telefono o qualche informazione che potesse permettere di rintracciare rapidamente il proprietario.All'interno la sorpresaQuando ha aperto la borsa, il giovane si è trovato davanti a un contenuto tutt’altro che banale. All’interno dello zaino c’era infatti un borsello con circa tremila euro in contanti, oltre a diversi assegni già firmati, carte di credito, bancomat e documenti.Di fronte a una somma di denaro così consistente e a strumenti di pagamento che avrebbero potuto essere utilizzati impropriamente, Enrico ha scelto di non allontanarsi con il ritrovamento.Ha deciso invece di rimanere nella zona, nella speranza che il proprietario si accorgesse rapidamente della perdita e tornasse indietro per cercare lo zaino.La ricerca del proprietarioIl giovane si è quindi recato verso il vicino pontile, dove si trovava ancora l’amico con il quale aveva trascorso la mattinata a pesca. Nel frattempo ha iniziato a cercare il proprietario anche attraverso i social network, provando a utilizzare le informazioni che aveva trovato all’interno del borsello.I tentativi, però, non hanno dato immediatamente risultato.Enrico non si è comunque arreso e ha continuato a cercare una soluzione per riconsegnare quanto trovato. Ha informato il padre della situazione e, quasi per caso, si è imbattuto anche nel sindaco di Procida, Luigi Muro, che in quel momento passava nella zona.A quel punto è stata fondamentale anche la rete di conoscenze che spesso caratterizza una realtà come quella isolana. Attraverso una persona conosciuta da entrambe le parti, infatti, è stato possibile risalire al numero di telefono del proprietario dello zaino.Il lieto fine al pontileLa vicenda si è conclusa positivamente circa un’ora dopo il ritrovamento. Al pontile è arrivata una donna che si è rivelata essere la cognata del proprietario.L’imbarcazione della famiglia, nel frattempo, era ormeggiata a pochi metri dal luogo in cui Enrico aveva deciso di aspettare. Un dettaglio che ha permesso di ricostruire rapidamente quanto era accaduto e di completare la restituzione.Il giovane ha quindi consegnato lo zaino e il borsello con tutto il contenuto ancora perfettamente integro. Nessuna banconota, nessun assegno e nessuna delle carte presenti all’interno risultava mancante.Il proprietario, un cittadino napoletano, ha voluto ringraziare personalmente Enrico, complimentandosi con lui per la correttezza dimostrata e per aver scelto di restituire una somma di denaro così importante.Un gesto semplice ma non scontatoLa storia, conclusasi nel migliore dei modi, racconta un episodio di quotidiana onestà che ha colpito particolarmente per la consistenza del ritrovamento. Enrico avrebbe potuto semplicemente consegnare lo zaino alle autorità o attendere che il proprietario si facesse vivo, ma ha scelto di impegnarsi personalmente per rintracciarlo nel più breve tempo possibile.Decisivo è stato anche il fatto di non essersi allontanato dal luogo del ritrovamento e di aver cercato immediatamente un contatto attraverso i social e le persone che potevano conoscere il proprietario.Alla fine, dopo circa un’ora, il borsello è tornato nelle mani di chi lo aveva perso, con i circa tremila euro, gli assegni, le carte e gli altri documenti ancora al loro posto.Un episodio che, in una giornata iniziata con una battuta di pesca e proseguita con il lavoro al bar, ha trasformato Enrico nel protagonista di un gesto di grande correttezza. Un esempio di come il senso civico possa fare la differenza anche nelle situazioni più semplici e impreviste della vita quotidiana.