Tre camion si scontrano in autostrada verso Napoli: tutto chiuso

La chiusura ha provocato il blocco del traffico in direzione del capoluogo campano

Traffico in tilt questa mattina sulla A16 Napoli-Canosa a causa di un incidente che ha coinvolto tre mezzi pesanti.L’episodio si è verificato intorno alle 10, all’altezza del chilometro 60+700, all’interno della galleria Montemiletto, lungo la carreggiata in direzione Napoli. In seguito all’incidente è stato necessario chiudere il tratto compreso tra Benevento e Avellino Est per consentire le operazioni di soccorso e la gestione della viabilità.Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sulle eventuali persone coinvolte o sulle loro condizioni.Carreggiata bloccata e codeLa chiusura ha provocato il blocco del traffico in direzione del capoluogo campano. Secondo quanto comunicato da Autostrade per l’Italia, sul posto si registra una coda di circa un chilometro.Le pattuglie della Polizia Stradale sono intervenute per effettuare gli accertamenti sull’incidente e gestire il traffico, mentre sul luogo dell’evento è presente anche il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.Gli operatori sono impegnati nelle attività necessarie per mettere in sicurezza l’area e consentire il ripristino della normale circolazione.Il percorso alternativo per chi viaggia verso NapoliAgli automobilisti diretti a Napoli viene consigliato di evitare il tratto interessato dall’interruzione.L’indicazione fornita da Autostrade per l’Italia è quella di uscire a Benevento e proseguire sulla SS7 Appia, seguendo le indicazioni per Pratola Serra. Da qui sarà possibile continuare in direzione Avellino e rientrare successivamente sulla A16 attraverso il casello di Avellino Est.La raccomandazione è quindi di prestare particolare attenzione alla segnaletica e alle indicazioni del personale presente lungo il percorso, considerata la situazione di traffico determinata dalla chiusura.Accertamenti in corsoRestano da chiarire le cause che hanno portato all’incidente all’interno della galleria Montemiletto. La presenza di tre mezzi pesanti ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e del personale autostradale per consentire le verifiche e la gestione dell’emergenza.La circolazione verso Napoli rimane al momento fortemente condizionata dalla chiusura del tratto, con possibili ripercussioni sul traffico lungo la viabilità alternativa.