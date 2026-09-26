Travolto da bobcat, muore operaio 21enne

Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, mentre quella della tragica fatalità appare tra le piste considerate dagli inquirenti

Aveva appena 21 anni Antonio Coletta, originario di Maddaloni. È morto durante il lavoro a Marcianise, travolto da un bobcat mentre era impegnato nelle attività per la posa della fibra ottica. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 15, in via Pergolesi, nei pressi dell'incrocio con via Donizetti.L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono arrivate in pochi minuti due ambulanze, ma per il giovane operaio non c'è stato nulla da fare: le ferite riportate nell'incidente erano troppo gravi e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.Restano ancora da chiarire le circostanze esatte della tragedia. Il 21enne stava lavorando in una zona residenziale della città, quando è rimasto coinvolto nell'incidente con il mezzo meccanico. Una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, ipotizza che il giovane si trovasse sulla pala anteriore del bobcat e che, per motivi da accertare, sia caduto a terra finendo sotto il mezzo. Il tentativo di arrestare la macchina non avrebbe evitato l'investimento.Indagini in corsoSul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti del commissariato di Marcianise e la Polizia locale, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione della dinamica. Gli investigatori stanno verificando ogni elemento utile per stabilire cosa sia accaduto e se possano emergere eventuali responsabilità.Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, mentre quella della tragica fatalità appare tra le piste considerate dagli inquirenti sulla base dei primi accertamenti.Sul posto è arrivato anche il pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che coordina l'inchiesta. Al termine dei rilievi della Polizia scientifica, la salma è stata trasferita all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, dove rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria.Il bobcat utilizzato durante i lavori è stato sequestrato.Acquisite le immagini delle telecamereUn contributo importante alla ricostruzione potrebbe arrivare dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona. Gli agenti della Polizia locale hanno acquisito le registrazioni delle telecamere, sia pubbliche sia private, dalle quali potrebbero emergere immagini utili a chiarire i momenti che hanno preceduto l'incidente.La notizia ha suscitato sgomento tra i residenti della zona e tra i colleghi di Antonio, che lavoravano con lui per l'installazione dei cavi della fibra ottica per l'azienda Etis di Santa Maria a Vico.Mentre proseguono gli accertamenti per stabilire la dinamica esatta dell'incidente, resta il dolore per la morte di un giovane lavoratore di appena 21 anni.