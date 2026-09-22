Terribile incendio a Napoli Est: fiamme altissime

Le squadre dei vigili del fuoco sono rimaste impegnate a lungo per circoscrivere il rogo e impedire che l'incendio coinvolgesse ulteriormente le strutture circostanti

Momenti di forte apprensione nella serata di ieri a Napoli, dove un incendio è divampato all'interno di un capannone industriale in via Brecce, nel quartiere Poggioreale. L'allarme ha fatto scattare l'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri al civico 40.Le fiamme hanno rapidamente interessato gran parte della struttura, provocando ingenti danni. Il rogo si è inoltre propagato a un capannone industriale adiacente, appartenente a un'altra azienda, che è stato a sua volta raggiunto dall'incendio.Una colonna di fumo visibile in tutta NapoliL'incendio ha generato una spessa colonna di fumo nero che si è alzata sopra la zona orientale della città, risultando visibile anche da diversi quartieri di Napoli.All'interno del primo capannone, secondo le prime informazioni, erano presenti prodotti in gomma. La presenza di questo materiale avrebbe favorito la rapida propagazione delle fiamme, rendendo particolarmente impegnative le operazioni di spegnimento.Vigili del fuoco al lavoro per oreLe squadre dei vigili del fuoco sono rimaste impegnate a lungo per circoscrivere il rogo e impedire che l'incendio coinvolgesse ulteriormente le strutture circostanti.L'intero capannone interessato per primo dalle fiamme sarebbe stato quasi completamente distrutto. Danneggiata anche la struttura confinante.Non risultano persone ferite. Restano da chiarire le cause che hanno provocato l'incendio e l'entità precisa dei danni, mentre gli accertamenti dovranno stabilire l'eventuale origine accidentale o meno del rogo.