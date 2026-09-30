Terra dei Fuochi, sigilli ad area trasformata in discarica

Tra i materiali abbandonati sono stati trovati vestiti e scarpe, bottiglie e altri scarti in vetro, legname, materassi, plastica, pneumatici

Un’area di circa 42 metri quadrati trasformata in un punto di abbandono incontrollato di rifiuti è stata sequestrata dai carabinieri a Orta di Atella. Il provvedimento, eseguito a carico di ignoti, è scattato nel pomeriggio di ieri in via Fausto Coppi.L’intervento rientra nei controlli svolti dai militari per contrastare gli illeciti ambientali e il fenomeno degli sversamenti abusivi nella Terra dei Fuochi. Durante l’ispezione, i carabinieri della Stazione di Orta di Atella hanno individuato una quantità eterogenea di rifiuti speciali non pericolosi accumulati senza alcuna autorizzazione.Tra i materiali abbandonati sono stati trovati vestiti e scarpe, bottiglie e altri scarti in vetro, legname, materassi, plastica, pneumatici e diversi materiali inerti riconducibili a lavori di demolizione.Una volta completati gli accertamenti, l’intera superficie è stata sottoposta a sequestro penale per impedirne ulteriormente l’utilizzo come area di scarico e preservare lo stato dei luoghi in vista degli interventi previsti dalla normativa.La custodia giudiziaria è stata affidata a un tecnico del Comune, che dovrà occuparsi delle successive attività di caratterizzazione dei materiali presenti nell’area e delle procedure necessarie per il loro corretto smaltimento.Proseguono intanto gli accertamenti per individuare i responsabili dell’abbandono dei rifiuti.