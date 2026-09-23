Tassista preso a calci in faccia per difendere una cliente

La violenza avrebbe provocato al tassista una seria ferita all'occhio, successivamente trattata dai medici in ospedale

Un tassista è stato aggredito all'aeroporto di Capodichino dopo essere intervenuto in una discussione nata per una corsa a tariffa predeterminata. Il conducente, secondo la ricostruzione finora disponibile, sarebbe stato colpito ripetutamente e avrebbe riportato una grave lesione a un occhio, tanto da rendere necessario un intervento chirurgico.L'episodio è stato denunciato alle forze dell'ordine, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità.La discussione per la corsaLa vicenda sarebbe iniziata quando una passeggera avrebbe chiesto al primo taxi della fila di effettuare una corsa applicando la tariffa predeterminata. Di fronte al presunto rifiuto del conducente, sarebbe nato un confronto verbale.A quel punto un altro tassista, che si trovava in coda, avrebbe cercato di intervenire per sostenere la richiesta della cliente e riportare la situazione alla calma.La discussione, però, sarebbe rapidamente degenerata. Il conducente intervenuto sarebbe stato aggredito e fatto cadere a terra. Mentre si trovava a terra, secondo quanto denunciato, avrebbe ricevuto anche un calcio al volto.La fuga e l'incidente nel parcheggioLa violenza avrebbe provocato al tassista una seria ferita all'occhio, successivamente trattata dai medici in ospedale.Dopo l'aggressione, il presunto responsabile avrebbe tentato di allontanarsi a bordo della propria automobile. Durante la fuga, però, avrebbe urtato alcune vetture parcheggiate nell'area aeroportuale.La ricostruzione dell'accaduto resta comunque al vaglio degli investigatori, che dovranno verificare le testimonianze e gli altri elementi disponibili per stabilire con precisione la sequenza dei fatti.Il sindacato: «Preoccupazione per la violenza»Sulla vicenda è intervenuta anche Uti Consortaxi. Il presidente Ciro Langella ha espresso solidarietà al tassista ferito e preoccupazione per quello che il sindacato considera un ulteriore episodio di violenza all'interno della categoria.In una nota, l'organizzazione sostiene che negli ultimi tempi si sarebbero verificati altri episodi di prevaricazione e denuncia un clima che, a suo giudizio, rischia di danneggiare l'immagine dei tassisti.Il sindacato afferma inoltre di avere già segnalato situazioni analoghe alle autorità e chiede interventi più incisivi per garantire sicurezza nell'attività lavorativa. Le dichiarazioni rappresentano la posizione dell'organizzazione sindacale, mentre sulla specifica aggressione sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine.