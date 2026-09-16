Svuotano la cassaforte di una scuola e portano via anche il materiale didattico

A scoprire quanto accaduto sono stati gli addetti alle pulizie, arrivati a scuola nelle prime ore della mattinata

Nuovo furto ai danni di una struttura pubblica a Napoli. Questa volta nel mirino è finita la scuola primaria Quattro Giornate, nel quartiere di Gianturco, dove durante la notte alcuni malviventi sono riusciti a entrare nell'edificio e a portare via diverse attrezzature utilizzate quotidianamente per le attività didattiche.I ladri hanno prima forzato la porta di ingresso dell'istituto e, una volta all'interno, hanno rovistato nei locali alla ricerca di materiale e apparecchiature di valore. Al termine del raid sono stati portati via materiale didattico elettronico, stampanti, lavagne multimediali e fotocopiatrici.A scoprire quanto accaduto sono stati gli addetti alle pulizie, arrivati a scuola nelle prime ore della mattinata. Di fronte ai segni dell'effrazione e agli ambienti messi a soqquadro, è stato immediatamente lanciato l'allarme.Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Poggioreale, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del furto. Gli investigatori stanno effettuando gli accertamenti necessari per ricostruire le modalità con cui i malviventi sono riusciti a entrare nell'istituto e a individuare le attrezzature da portare via.Particolare attenzione potrebbe essere riservata agli eventuali sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire elementi utili per identificare i responsabili e ricostruire gli spostamenti effettuati durante il raid.Un altro colpo a poca distanzaL'episodio arriva a pochi giorni da un altro furto messo a segno in una struttura pubblica della stessa zona. Nella notte tra il 10 e l'11 settembre, infatti, ignoti avevano preso di mira la sede di via Gianturco della Quarta Municipalità di Napoli.In quel caso i malviventi avevano utilizzato una fiamma ossidrica per forzare la cassaforte dell'ufficio. Una volta aperta, avevano portato via oltre 8mila euro, lasciando i locali completamente messi a soqquadro.Due episodi avvenuti a breve distanza temporale e geografica che hanno fatto scattare ulteriori accertamenti da parte delle forze dell'ordine. Al momento non è possibile stabilire se i due furti siano collegati, mentre le indagini sul raid alla scuola Quattro Giornate proseguono per identificare i responsabili.Il furto ha colpito direttamente una struttura destinata alle attività scolastiche, con la sottrazione di strumenti utilizzati per la didattica e per la gestione quotidiana dell'istituto. Gli investigatori stanno ora cercando di ricostruire ogni passaggio dell'incursione notturna e di recuperare eventuali elementi utili all'identificazione degli autori.