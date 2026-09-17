Spuntano resti umani dal cantiere, lavori sospesi

Sul posto è intervenuta anche la Soprintendenza, con la presenza di un archeologo incaricato di eseguire una prima valutazione del ritrovamento

Ritrovamento inatteso nel cuore di Montesano sulla Marcellana, in provincia di Salerno, dove durante alcuni lavori di scavo in piazza Gagliardi, a pochi passi dalla sede del Comune, sono emersi resti umani.La scoperta è avvenuta nel corso delle attività previste nell'area. Una volta individuati i resti, i lavori sono stati immediatamente sospesi per consentire agli esperti di effettuare tutti gli accertamenti necessari e stabilire la natura e l'epoca della sepoltura.Sul posto è intervenuta anche la Soprintendenza, con la presenza di un archeologo incaricato di eseguire una prima valutazione del ritrovamento. Dalle verifiche preliminari, secondo quanto riferito dal sindaco Giuseppe Rinaldi, i resti individuati sarebbero riconducibili a due persone.La sepoltura a poca profonditàIl ritrovamento sarebbe avvenuto a una profondità relativamente ridotta rispetto al piano di campagna. Gli elementi emersi fanno ipotizzare la presenza di una sepoltura, ma saranno ora gli approfondimenti degli specialisti a dover chiarire quando sia stata realizzata e in quale contesto storico si inserisca.Al momento, infatti, non è possibile stabilire con certezza l'epoca alla quale risalgono i resti. La loro posizione e le caratteristiche della sepoltura dovranno essere analizzate attraverso gli accertamenti archeologici, che potrebbero fornire informazioni utili anche sull'eventuale presenza, nel passato, di un'area destinata alle sepolture proprio nella zona oggi occupata dalla piazza.Indagini in corsoIl ritrovamento ha reso necessario fermare temporaneamente le attività di scavo. La priorità è ora quella di preservare l'area e consentire agli esperti di procedere con le operazioni secondo le modalità previste per questo tipo di rinvenimenti.Gli accertamenti dovranno stabilire non soltanto la datazione dei resti, ma anche il contesto della sepoltura e se i due individui siano stati deposti nello stesso periodo.Per il momento, dunque, il ritrovamento resta avvolto nell'incertezza. Saranno le analisi archeologiche e gli eventuali successivi esami antropologici a fornire elementi più precisi sull'identità e sull'epoca dei resti rinvenuti nel centro di Montesano sulla Marcellana.Intanto l'area rimane sotto osservazione e i lavori restano sospesi in attesa degli ulteriori accertamenti della Soprintendenza.