Paura a Terzigno, 14enne va a scuola con un grosso coltello

Dai primi riscontri investigativi sarebbe emerso un possibile collegamento con un episodio avvenuto il giorno precedente

Un coltello da cucina con una lama lunga 18 centimetri è stato trovato in possesso di un ragazzo di 14 anni all’interno di una scuola di Terzigno, nel Napoletano. A far scattare l’intervento dei Carabinieri è stato il dirigente scolastico di un liceo scientifico, che ha allertato i militari dopo aver scoperto che lo studente aveva con sé l’arma.I Carabinieri sono arrivati nell’istituto e hanno effettuato gli accertamenti necessari, procedendo al sequestro del coltello. Si tratta di un’arma di uso comune in cucina, ma la cui presenza all’interno della scuola ha fatto scattare gli approfondimenti da parte dei militari.Il litigio con un compagnoDai primi riscontri investigativi sarebbe emerso un possibile collegamento con un episodio avvenuto il giorno precedente. Il 14enne avrebbe infatti avuto un litigio con un compagno di classe.Gli investigatori stanno ora ricostruendo le circostanze dell’episodio e soprattutto le ragioni che avrebbero portato il ragazzo a presentarsi a scuola con il coltello. Non risultano, al momento, ulteriori elementi oltre a quelli emersi durante il controllo.Per il 14enne è scattata la denuncia per porto abusivo di arma. Essendo minorenne, la sua posizione sarà valutata dall’autorità giudiziaria competente per i minori.L’episodio riporta l’attenzione anche sul fenomeno delle armi portate illegalmente. I dati forniti dai Carabinieri del Comando provinciale di Napoli indicano che, dal primo gennaio allo scorso agosto, sono state sequestrate 150 armi improprie, tra lame, tirapugni e altri oggetti utilizzabili per offendere. Nello stesso periodo sono state sequestrate anche 78 armi da fuoco.Sul fronte delle attività giudiziarie, sono state 44 le persone arrestate per porto o detenzione abusiva di armi, mentre 138 persone sono state denunciate per le medesime fattispecie.Nel caso di Terzigno, gli accertamenti proseguiranno per chiarire ogni aspetto della vicenda e verificare se il coltello fosse stato portato a scuola in relazione al litigio avvenuto il giorno precedente.