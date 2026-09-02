Spari con un fucile contro un gatto

A rendere pubblico l’episodio è stato il proprietario del felino

È tornato a casa in condizioni critiche, ferito alle zampe e incapace di muoversi normalmente. È la drammatica vicenda che ha coinvolto un piccolo gatto ad Ascea Marina, nella località Grisi, dove l’animale sarebbe stato colpito da un’arma da fuoco.A rendere pubblico l’episodio è stato il proprietario del felino, che ha raccontato quanto accaduto dopo aver visto l’animale rientrare nell’abitazione. Il gatto appariva fortemente provato e riusciva a trascinarsi a fatica, mostrando evidenti difficoltà a utilizzare le zampe.Una situazione che ha immediatamente fatto scattare l’allarme e reso necessario il ricorso alle cure veterinarie.La radiografia svela la presenza dei palliniGli accertamenti effettuati sul gatto hanno permesso di chiarire la natura delle ferite.Attraverso una radiografia urgente, infatti, è stata riscontrata la presenza di numerosi pallini all’interno del corpo dell’animale. Secondo la denuncia resa pubblica dal proprietario, il felino sarebbe stato raggiunto da un colpo esploso con un fucile da caccia a pallini.La gravità delle condizioni ha reso necessario avviare immediatamente una terapia. Attualmente il gatto è sottoposto a una cura antibiotica particolarmente rigorosa, oltre a essere seguito costantemente dai veterinari.Le prossime ore saranno quindi decisive per capire se l’animale riuscirà a superare la fase più delicata.L’ipotesi dell’agguato vicino alle abitazioniStando alla ricostruzione contenuta nella denuncia, il gatto sarebbe stato colpito non lontano dalla propria abitazione.La zona indicata è frequentata dai residenti, elemento che ha contribuito ad accrescere la preoccupazione tra le persone che vivono nella località Grisi.Al momento, sulla base delle informazioni disponibili, restano da chiarire le circostanze precise dello sparo e soprattutto chi abbia utilizzato l’arma.La denuncia del proprietario punta però l’attenzione su un episodio che, oltre alle conseguenze riportate dall’animale, solleva interrogativi sulla sicurezza in un’area vicina alle abitazioni.Rabbia e preoccupazione tra i residentiLa notizia ha rapidamente provocato indignazione e sconcerto nel vicinato.A preoccupare non è soltanto la violenza subita dal gatto, ma anche la possibilità che un’arma da fuoco sia stata utilizzata a poca distanza dalle case.La presenza di residenti e animali domestici rende infatti particolarmente delicata la vicenda. Uno sparo effettuato con un fucile da caccia in una zona abitata, qualora venisse confermata la dinamica denunciata, potrebbe rappresentare un elemento di forte allarme per la comunità.Il gatto continua a lottareIntanto, mentre resta da comprendere chi abbia esploso il colpo e in quali circostanze, l’attenzione è concentrata sulle condizioni del piccolo felino.Il gatto continua a ricevere assistenza veterinaria e una terapia antibiotica per contrastare le conseguenze delle ferite. La radiografia ha fornito la prova della presenza dei pallini nel corpo, ma il quadro clinico resta delicato.Il proprietario, dopo aver denunciato pubblicamente l’accaduto, attende ora che vengano chiarite le responsabilità e che l’animale possa riuscire a lasciarsi alle spalle la fase più critica.Una vicenda che ha scosso Ascea Marina e riacceso, tra i residenti della località Grisi, il timore per l’utilizzo di armi da fuoco nelle vicinanze delle abitazioni.